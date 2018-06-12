Bayramda Kan Şekerimizi Nasıl Düzenleyebiliriz?

Daha önce bir yazımda Ramazan bayramında nasıl beslenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz sorusuna dikkat çekmiştim. Bu bayram size şekerin vücudumuza neler yaptığını ve kan şekerimizi nasıl dengelemeliyiz onları anlatacağım. Hatta bayram sonrası için uygulamak isteyenler için kısa süreli detoks programı paylaşacağım.

Öncelikle Ramazan bayramı kesinlikle şeker bayramı değildir! Bu algıyı lütfen artık yıkalım. Ramazan boyunca nefsimizi terbiye edip Ramazan bayramında tüm yelkenleri indirmek yerine daha dikkatli ve daha sağlıklı beslenmeye özen göstermeye çalışalım. Şekerin bize hiç yararı yoktur! Hatta zararları mevcuttur. Peki, bu şeker neler yapıyor?

Şeker vücudumuzun ihtiyacı olmayan, boş kalori olarak adlandırdığımız ve kilolarımıza katkıda bulunan gereksiz bir besindir. Uzun vadeli kullanım sonrasında damak tadımızı bile bozan hatta sadece bununla yetinmeyip yüksek miktarda tüketimi vücudumuzda toksinlerin birikmesine, kanser hücrelerin yani hastalıklı hücrelerin artmasına, vücudun yapısını bozmasına, yağ depolanmasına, insülin direnci oluşturmaya, depresyona, bağışıklığın düşmesine, inflamasyona, bağırsak florasını bozmasına, kemik erimesine vesaire…saymakla bitmeyecek bir liste maalesef. Bu yüzden lütfen bu konuyu ciddiye almaya çalışalım. Mümkünse şekeri hayatınızdan çıkarmaya çalışın. Tabi ki bugünden yarına herşey düzelmez fakat istek varsa, çözümü’de vardır. Peki, bu bayram kan şekerimizi nasıl dengelemeliyiz?

- Basit şeker yani çikolata, şeker, şerbetli tatlılar, rafine şeker yerine daha çok sağlıklı tatlandırıcıları tercih etmeliyiz. Örneğin kuru meyve, hakiki bal, pekmez, meyvenin kendisi, tarçın, keçiboynuzu, karanfil, meyankökü.

- Basit şekerler kaçınılmaz ise o zaman bunların yanında süt/ yoğurt/ ayran/ peynir gibi yarım yağlı süt ürünleri tercih etmeliyiz ki kan şekerimiz aniden yükselmesin. Ani yükselen kan şekerimiz bizi daha çok şeker veya tatlı tüketimine itecektir.

- Şayet mümkünse sütlü tatlılar tercihimiz olmalı. Örneğin kazandibi, puding, muhallebi, tavukgöğsü, sütlaç (çok az miktarda pirinç olacak şekilde veya siyah pirinç kullanılabilir; kan şekerini daha iyi dengeleyecektir).

- Aralarda atıştırmalık olarak 1 yemek kaşığı tuzsuz kuruyemiş tüketilebilir.

- Lif oranı yüksek besinler tüketmeye çalışmalıyız. Örneğin kepek ekmeği, buğday unundan kek veya krep (makul miktarlarda), esmer makarna, esmer pirinç, bulgur pilavı, sebze ve meyvelerinde posa oranı yüksektir ve en sevdiğimizdir.

- Beyaz undan yapılan unlu mamülleri tüketmemeye özen göstermeliyiz. Ne kadar çok bu ürünleri tüketirseniz o kadar çok tatlı veya gereksiz besinler tüketme eğilimi içerisinde olursunuz.

- Birde tabi olmazsa olmazlardan fiziksel aktivite kan şekerimizi dengelememize destek sağlayacaktır.

Peki, bayram sonrasında bir detoksa ne dersiniz? Vücudumuzu toksinlerden arındırmak, bizi hem zinde tutacak (ruhi olarak) hem de fiziksel olarak daha sağlıklı olmamızı ve hissetmemizi sağlayacaktır.

Örnek detoks programı:

Kalkar kalkmaz: 1 bardak su içine ½ limon

Kahvaltı: 2 porsiyon meyve + söğüş tabağı

Öğle: 8 yk susuz zeytinyağlı sebze yemeği + salata

İkindi: 1 bardak detoks sebze suyu + yeşil çay/ mate çayı/ kiraz saplı/ ananas çayı

Akşam: 1-2 kase sebze çorbası + yeşil salata

Son ara öğün: söğüş tabağı: salatalık + çarliston + 1 şişe sade maden suyu

Gün içerisinde 2-2,5 litre su içmeyi de ihmal etmiyoruz.

Bu programı en fazla 3 gün uygulayabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail: emeldiy@yahoo.com

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