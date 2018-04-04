Bu yazımızda son yıllarda sıkça yapılan bir yanlışa değineceğim. Başlıkta gördüğünüz gibi bitki çayları hakkında birkaç önemli noktalara açıklık getirmek istiyorum. Yapılan yanlışların insan sağlığını ciddi derecede etkilediğine hepimiz en az bir kez rastlamışızdır.

Öncelikle bitki çayları kullanırken lütfen diyetisyeninize veya hekiminize danışınız. Özellikle bir veya birden çok rahatsızlığınız var ise. Bilinçsizce kullanılan bitki çayları, özel karışımlar veya çevrenizdeki kişilerin tavsiyesi üzerine alınan çaylar sağlığınızı ciddi derecede etkileyebilir. Kullandığınız ilaçlar ile birlikte şikayetleriniz artabilir veya sağlık sorunlarınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

Bitki çayları genelde günde 2-3 fincan kadar tavsiye edilir. Ne için kullandığınız önemlidir. Şayet belirli etkiyi görmek istiyorsanız günlük tüketimi 2-3 fincan arasındadır. Fakat keyfi tüketimde 3 fincanı geçmeyecek şekilde tüketebilirsiniz.

9’u bir arada gibi çoklu bitki karışımlarından oluşan bitki çayları sağlığınıza fayda sağlamak yerine daha çok keyfi tüketim içindir ve çok fazla tüketilmemesi önerilir. 1 küçük poşet çay içine birçok bitkiyi ilave edebilmek için çok az miktarlarda kullanmanız gerekmektedir ve gerekli etkiyi görememe ihtimaliniz yüksektir. Bu durum böbreklerinizi ve karaciğerinizi olumsuz etkileyebilir ve sağlıklı işleyen organlarınızı harab edebilir.

Bir diğer önemli nokta ise bitki çaylarını hazırlamak için bitkilerinizi temin ettiğiniz yerler. Aktarlar dikkat etmeniz gereken yerler. Bu konuya daha sonra detaylı değineceğim.

Hazır poşet çay kullandığınızda güvenilir markalar olmasına dikkat edin. Hangisini almalıyım diye tereddüt ederseniz de lütfen bilirkişiden bilgi almaya çalışın. Konuya hakim olan uzmanlardan bilgi almanız daha güvenilir ve sağlıklı olur.

Kendi çayınızı kendiniz hazırlayacak olursanız lütfen kullandığınız karışımlara ve miktarlarına dikkat etmeye çalışın.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail: emeldiy@yahoo.com

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