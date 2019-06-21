Boswellia serrata nedir? Hangi alanlarda uygulanır?

Boswellia serrata Akgünlük ağacından elde edilen bir reçinedir. Uzun yıllardır Ayurveda hekimliğinde kullanılmaktadır. Genelde ağaç veya çalı şeklindedir. Boswellia bitkisi içerisindeki asitler, reçinenin etken maddesi olduğu gibi farklı kullanım alanlarında fayda sağlayan sorumlu asitlerdir.

Türkiye’de Akgünlük bitkisi genelde toz halinde veya su ile karıştırılıp içilir. Eczanelerde kapsül olarak da satılmaktadır.

Halk arasında geniş çaplı kullanımları mevcuttur. Parfüm ve banyo malzemelerinde bile kullanılmaktadır.

Özellikle anti-enflamatuvar kullanımı yani iltihap önleyici olarak yaygın kullanılmaktadır. Bunun dışında kanser tedavilerinde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Bilhassa prostat kanseri, rahim, mesane, kolon ve kemik iliği kanserlerinde, hastalığın ilerleyişini yavaşlattığı gibi kanserojen hücrelerin azalmasında etkili olduğu gözlemlenmiştir. Romatizmal ağrılarda özellikle eklem ağrılarına iyi geldiği gibi kıkırdakları besleyerek eklem deformasyonunu önlemektedir. Yara tedavisinde, mikrobiyal enfeksiyonlarda, hatta antidepresan olarak bile etkisi olduğu görülmüştür.

Not: Zaman zaman farklı bitkiler hakkında kısa ve önemli bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Burada sizden ricam lütfen bir uzmandan ve/ veya hekimden destek almadan kafanıza göre herhangi birşey kullanmamanız.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz