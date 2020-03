Coenzym Q10 ve Selenyum’un eş zamanlı kullanımı hayat kalitesini iyileştirir ve kalp ve damar hastalıkları mortalitesini azaltır

Kardiyovasküler mortalite atardamarlarda oluşan plaklardandır. Plak oluşumları ise yanlış beslenme, sigara, kilo fazlalığı ve fiziksel aktivite eksikliğinden kaynaklıdır.

İsveç’te yapılan bir araştırma dikkat çekti. İki takviyenin birlikte kullanılması (co-enzym Q10 ve selenyum) kalbe dayalı kayıpları % 50’sinden fazla azaltmıştır.Sadece kardiyovasküler ölümler azalmamış aynı zamanda kalp fonksiyonunda düzelme görüldüğü gibi fiziken ve ruhen iyilişme tespit edilmiştir.

İsveçli araştırmacılar, 443 İsveç vatandaşları arasında 70-88 yaş arasında 5 yıl süren prospektif randomize çift körlü placebo-kontrollü bir çalışma yapmışlar. Sağlıklı gönüllülere bir placebo veya selenyum (200 microgram SelenoPricese organik selenyum) ile co-enzym Q10 ( 200 milligram Bio-Q10 ) takviyesi birlikte verilmiş. Çalışma boyunca gönüllüler 6 ayda bir kalp işlevi markerleri açısından kontrol edilmiştir. Kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle ölümler kayıt edilmiştir.

Araştırmanın sonuçları ise inanılmaz ! Çalışmanın sonuçları Uluslararası Kardiyoloji Dergisinde yayınlandı. .

Beslenme Dergisinde ise yayınlanan bir follow-up çalışmasında, 48 ay boyunca co-enzym Q10 ve selenyum takviyesinin fiziken ve ruhen sağlık etkileri üzerinde araştırma yapılmış, bunun yanında yaşlıların kaç gün hastanede kaldıklarına bakılmıştır.

Bu çalışmada her iki takviyeyi alan grubun ( çalışma grubu ) kardiyovasküler ölümleri diğer gruba göre ( placebo grup ) %54 oranında daha az olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanında gözlemlenen selenyum ve coenzym Q10 takviyesinin birlikte alımı kalp işlevi %30 oranında iyileşmiştir. Kalp işlevi bir yandan kandaki kalp yetmezliği için kardiyal biyomarker ölçülerek belirlenmiş: N-terminal proBNP. Diğer yandan ise ekografik araştırmasında ejeksiyon fraksiyonu ( kalbin kasılma gücünün araştırılmasında değerli bilgiler verir ) ölçülmüştür. Ejeksiyon fraksiyonu kalbin kasılma gücü hakkında net bir bilgi verir ki bu bilgi kalp işlevi için ideal bir parametredir. Her iki testte de anlaşıldığı üzere çalışma grubu ( iki takviyeyi birlikte alan grup ) placebo gruptan daha olumlu sonuç vermiştir. Aynı araştırma ekibi hayat kalitesi üzerine 4 yıllık bir follow-up çalışması yapmıştır. Her iki grubu değerlendirdiklerinde ise çalışma grubunda daha sağlıklı bir hayat kalitesi tespit edilmiştir. Placebo grubuna göre çalışma grubu daha az hastaneye yatış yapmıştır (%13 daha az).

Daha iyi bir hayat kalitesi için: coenzym Q10 ve selenyum kullanımı

Yapılan çalışmada uluslararası onaylanan bir soru listesi aracılığı ile her 6 ayda çalışma grubunda 8 parametre ölçülmüştür. Bu parametreler yaşlıların hayat kalitesini daha iyi açığa çıkartmak için kullanılmıştır. Kontrol edilen parametreler ise fiziksel işlev, fiziksel sağlık sorunları nedeniyle engeller, vücut ağrıları, genel sağlık, dirilik, sosyal işlev, duygusal sağlık sorunları nedeniyle engeller ve ruh sağlığı.

Sonuçlar, araştırmanın başında not edilen bilgiler ile kıyaslanmıştır.

Co-enzym Q10 ve selenyum nedir?

Co-enzym Q10 her bir hücrede bulunur ve co-enzym olarak her bir hücrede mitokondriyal enerji üretiminde bulunur. Kalbimiz çok enerji kullandığından dolayı, co-enzym Q10 eksikliğine bir hayli hassastır.

Co-enzym Q10 güçlü bir antioksidandır. Co-enzym Q10 Ldl kolesterol oksidasyonunu engeller ki bu da arteriosklerozda çok önemlidir.

Yaş aldıkça vücudun yaptığı co-enzym Q10 zamanla azalır. Bu yüzden co-enzym Q10 hasta olmayan (77-81 yaş) yaşlı bireyin kalp dokusunda, 19-21 yaş aralığındaki gençlerdekine göre daha azdır. Co-enzym Q10 sentezinde azalma ile birlikte yaşlılık, oksidatif stres ve mitokondriyal fonksiyonun gerilemesinin artışı ile paraleldir.

Co-enzym Q10 kaynakları ise en iyi somon, ton balığı, ciğer ve kepekli tahıl ürünlerinde bulunur.

Selenyum çok güçlü bir antioksidandır. Esansiyel (gerekli) bir mineraldir. Vücudumuzun bu mineralin çok azına ihtiyacı vardır. Besinlerde çok az bulunur. Sebebi ise toprağın (bitkilerin selenyumu aldığı) selenyumdan fakir olmasıdır.

Selenyum ise en iyi buğday tohumu, bira mayası, kabuklu deniz hayvanları, ayçiçeği çekirdekleri ve Brezilya fındığında bulunur.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail: emeldiy@yahoo.com

Facebook



Instagram