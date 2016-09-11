Çocukların beslenme çantalarına dikkat

Yazın bitmesiyle ve yeni eğitim yılının başlaması ile birlikte çocukların beslenme ve uyku düzeni ön plana çıkmakta. Her ne kadar anne babalar bu konunun önemini bilseler bile tekrar özetlemekte yarar var.

Güne başlarken kahvaltı olmazsa olmazımız. Çocukların gelişim çağında olmaları nedeniyle; günlük ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde karşılayabilmeleri, konsantrasyon sorunu çekmemeleri ve sağlıklı bir büyüme süreci geçirmeleri için mutlaka sabah kahvaltısına özen gösterilmelidir. Kahvaltı’da tahıllı ekmek, peynir veya yumurta, haftada birkaç kez çok az miktarda reçel veya şokella ve her gün süt tüketmeleri güne başlamak için iyi bir başlangıçtır.

Çocukların okul döneminde kendilerine özgün öğün saatleri belirlenmelidir. Örneğin okuldan döndükten sonra evde ufak peynirli, tavuklu veya balıklı tahıllı sandviç veya tost hazırlayıp yanına süt, taze sıkılmış meyve suyu veya ayran vermeniz, çocuğunuzu akşam yemeğine kadar tok tutar ve abur cubur yemekten alıkoyar. Şayet okulda ikindi vakti bir şey tükettiyse, eve döndüğünde yoğurt veya meyve ile takviye yapabilirsiniz.

Büyüme hormonları gece ortaya çıkarak, gün içinde yıpranan vücudumuzu tamir eder. Bu nedenle kalsiyumu yüksek olan sütü gece yatmadan önce içmek çocuklarda boy uzamasını desteklerken yetişkinlerde kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı oluyor. Süt yerine kefir veya yoğurtta aynı vazifeyi görecektir.

Şayet çocuklarınız öğle yemeklerini okulda yemiyorlarsa, okul çantalarına öğle vakti rahat ve kolay tüketebilecekleri tam buğdaylı veya çavdarlı ekmek arası sandviç koyabilirsiniz. Bu hem çocuklarınızı tok tutar hem de sağlıklı beslenerek abur cubura yönelmelerini engeller. Böylece gelişimi için gerekli vitaminleri ve mineralleri almış olur. Bununla birlikte ara öğünde tüketebileceği ceviz, badem veya fındık gibi tuzsuz çerez koymanız da çocuğunuzun zihinsel gelişimi için fayda sağlayacaktır. Diğer alternatifler ise meyve veya süt. Böylece okul kantinlerinde satılan cips, çikolata, asitli içecekler gibi abur cubura yer bırakmamış olacaksınız. Arada da bir olmak kaydıyla, çocuğunuza siz yanındayken bunlardan birini verdiğinizde hem kontrolünü sağlamış olacaksınız hem çocuğunuzun ruh halini gözlemlemiş olacaksınız. Neticede abur cubur, fast food veya buna benzer gıdaları fazla tükettiğinde gelişim geriliği, zeka geriliği, ajitasyon ve obezite’ye yol açmış olursunuz. Düzensiz ve sağlıksız beslenme çocuğunuzu huysuz ve iştahsız kılar. Burada en önemli rol anne babalara düşüyor. Çocuğunuz sizin beslenme şeklinizi örnek alacağı için, mümkün olduğunca sofrada yemekleri onun ilgisini çekebilecek şekilde sunmanız.

Yukarıda saydıklarımızı kısaca özetlediğimizde, çocuğunuza her şey yedirebilirsiniz fakat sağlıklı ve makul miktarlarda olması çok önemli. Çocuğunuzu çikolata veya abur cubur ile ödüllendirmek yerine, onu sevdiği meşguliyet ile ödüllendirmek daha doğru olur.

Sağlıklı ve keyifli günler dileği ile…



Uzm. Dyt. Emel YILMAZ

İstanbul Diyet

Mail: emeldiy@yahoo.com



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