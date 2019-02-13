Coenzym Q10 ve Faydaları

Coenzym Q10 doğal ve yağda çözünen vitamin benzeri bir bileşendir. Vücudumuz tarafından kısmen üretilmektedir. Son yıllarda oldukça popülerdir ve ubiquinol olarak da adlandırılır. Coenzym Q10 mitokondrilerde enerji üretimine katkı sağlamaktadır. Yani miktarı fazlalaştıkça hücrenin enerji üretimi de artmaktadır. Yeterli enerjiye sahip bir hücre daha uzun yaşar, daha genç kalır ve daha geç yaşlanır. Aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudumuzu serbest radikallere karşı korur. Burada coenzym Q10 tek başına tabi yeterli değildir. Folik asit, C vitamini, B vitaminleri, selenyum, çinko ve daha birçok farklı mineraller ile birlikte farklı fonksiyonları yerine getirmektedir. Coenzym Q10’un direkt aktif formu olarak da bilinen ubiquinol, tamamlayıcı tıbın artık vazgeçilmezleri arasındadır.

Ubiquinol – ubiquinone

Coenzym Q10’un bu iki formu, bu molekülün doğada birçok hücrede yani bitkide ve hayvanda bulunduğunu göstermektedir. Örneğin hayvansal besinlerde kırmızı et, balık ve yumurtada. Bitkisel kaynaklı olarak yağlı tohumlarda, yeşil yapraklı sebzelerde ve meyvelerde bulunmaktadır. Besin takviyesi olarak bağırsaklar tarafından en iyi emilim gösteren formu ise ubiquinol’dur.

Daha az yorgunluk, daha iyi performans

Düzenli bir şekilde ubiquinol kullananlarda daha az yorgunluk olduğu görülmüş ve kronik yorgunluk ile birlikte fibromiyalji’de olumlu etkiler göstermiştir. Sporcularda ise performansı olumlu etkilediği görülmüştür. Özellikle yetersiz idmanı olanlarda daha etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Kalp ve damar rahatsızlıklarında etkisi

Ubiquinol kalp ve damar rahatsızlıklarında etkili olduğu gibi özellikle ateroskleroz (angor pectoris, kalp krizi, inme) gibi durumlarda yararlı olduğu görülmüştür. Kötü kolesterolü düşürme kabiliyeti de mevcuttur. 77-88 yaş aralığında coenzym Q10’un selenyum kullanımı ile birlikte kardiyovasküler ölümleri azalttığı görülmüştür.

Hipertansiyon ve migren

Yüksek tansiyon hastalarında ubiquinol çok etkili olmakla birlikte bazı durumlarda kullanılan tansiyon ilaçlarını tamamen kullanımdan kaldırabilmektedir (burada tabi doktorunuzun görüşü veya önerisi önemlidir). Migren ataklarında ise sıklığı ve ağrı oranını azaltmaktadır.

Nöroprotektif (Bellek koruyucu)

Ubiquinol oksidatif hasara karşı koruyucu olabilmektedir. Genel anlamda Parkinson hastalığı, Alzheimer, multipl sklerozu ve otizmi yavaşlatabilmektedir.

Diğer faydaları

Ubiquinol sadece bunlarla yetinmeyip diğer alanlarda da etkilerini göstermektedir;

- Erkeklerde infertilite’de

- Anti-aging, cilt yaşlanmasında

- Diyabet komplikasyonlarında önleyici

- Kas hastalıklarında

- Böbrek rahatsızlıklarında

Statin kullanımında

Coenzym Q10’un yapımı için kolesterol üretim yolundan faydalanılmaktadır. Kolesterolü azaltan ilaçlar (statinler) kullanıldığında, yani karaciğerde kolesterol yapımı ilaçlarla engellendiğinde, vücuttaki coenzym Q10 miktarı da azalmaktadır. Bu yüzden statin kullananlarda ortaya çıkan kas ağrıları, kas hastalıkları ve yorgunluk bundan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. İşte bu nedenle bazen statin kullanan hastaların ek destek olarak coenzym Q10 kullanmaları tavsiye edilmektedir.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Bu bilgiler hastalığı tedavi edici değildir, sadece koruyucu önlemlerdir. Hastalığınız varsa doktorunuza danışınız.

Mail:

Facebook