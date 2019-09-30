Cranberry veya Ayı Üzümü

Ayı üzümü veya Cranberry veya Arctostaphylos uva-ursi

Arctostaphylos ismini ‘arctos’ yani ayı anlamına gelen ve ‘staphyle’ üzüm anlamına gelen Yunanca isimlerin birleşiminden almıştır. Latince’de ‘uva’ üzüm ve ‘ursus’ ayı kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Yabani ortamda ayılar bu acımsı ve ekşimsi meyveleri severek yerlermiş.

Drog bilhassa İspanya ve İtalya’dan yabani olarak elde edilmektedir.

Fundagiller familyasından gelen ayıüzümü çalı şeklinde bir bitkidir. Özellikle yaprakları kullanılır.

Kullanım alanları:

İdrar yolları, böbrek ve mesane enfeksiyonları tedavisinde çok değerli bir tedavi olanağı sağlamaktadır. Sebebi ise antibiyotiklerin etkinliği arttırıcı bir rolü vardır. Droğun sorumlu bileşeni arbutin ancak alkali idrar ortamında antibakteriyel etki göstermektedir. Yapılan bir çalışmada bakterilere karşı ve bir mantar olan Candida albicans’a karşı antibakteriyel etkisi ile birlikte antifungal özelliği de görülmüştür. Yüksek etki, droğun alımından 3-4 saat sonra ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, şayet enfeksiyon ciddi oranda yüksek ise ilk etapta kapsül olarak tedaviye başlayıp sonrasında çay olarak devam edilebilir.

Burada önemli husus ise hekiminize danışmadan lütfen kullanmayınız. Bitkilerin faydaları olduğu gibi bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımlar ciddi anlamda sağlığa zarar verebilir.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail:

Facebook

Instagram