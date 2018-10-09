D Vitamini ve Yararları

D vitamini, vücudun besinlerden kalsiyum emilimini sağlayabilmesi için önemli bir vitamindir. Bu yüzden hem gelişim hem sağlıklı kemik ve dişler için gerekli bir vitamindir. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirir ve kaslar için önemli bir rol oynamaktadır.

İsveç’te yapılan bir araştırmada aylık 24 000 IE veya 800 IE günlük doz D3 vitamini düşme riskini azalttığı görülmüştür. Bu çalışmaya 200 kişi ortalama yaş grubu 78 olan bireyler katılmıştır. Katılanların hepsi daha önce bir düşüş atlatmışlardı. Katılanlar 3 gruba ayrılmış: ilk gruba ayda yüksek doz 60 000 İE D3 vitamini verilmiş, ikinci gruba 24 000 İE D3 vitamini calcifediol ile birlikte verilmiş, üçüncü gruba ise sadece 24 000 İE D3 vitamini verilmiştir. İlk iki grubun D3 vitamin değerleri hızlı bir şekilde çıkmış olsa bile, 12 ay sonra gruplar arasında düşme riski değişse de, son grubun çok iyi bir sonuç elde ettiği görülmüştür. Yani sadece D3 vitamini verilen grup. Bu grup hem daha az düşme riski oluştururken hem de diğer iki gruba göre kırılma riski daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Yine uluslararası bir çalışmada ciddi bir D vitamini eksikliği görsel hafızanın bozulmasına yol açabileceği gözlemlenmiştir.

Yüksek D vitamini değerleri kanser riskini (cilt kanseri hariç) azalttığı görülmüştür.

Yapılan araştırmada yüksek D vitamini değerleri olan kadınların 40 ng/ml (100 nmol/l) daha düşük D vitamini değerleri olan kadınlara göre 20 ng/ml (50nmol/l) %67 daha az kanser riskine yakalandığı görülmüştür.

Günümüzde D vitamini eksikliği sıklıkla görülmeye başlanmıştır. D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir ve besinlerde D2 veya D3 formunda bulunur. Kolekalsiferol yani D3 hayvansal gıdalarda bulunan form iken D2 formu yani Ergokalsiferol bitkisel kaynaklı olup daha nadirdir.

Peki, D vitaminini nasıl ihtiva edebiliriz?

- Her gün en az 15 dak. güneşe çıkmalıyız

- Yağlı balıklar: somon, ton balığı, sardalya, hamsi

- Katı yağlar

- Yumurta

- Süt, ayran, kefir

- Peynir

- Yoğurt

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

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