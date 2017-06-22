Duygusal boşlukta beslenme (Duygusal açlık): 8 adımda nasıl bırakılabilir!

Bir önceki ‘Duygusal boşlukta beslenmenin nedenleri nelerdir?’ yazımızda altta yatan nedenlerini yazmıştım. Şimdiki yazımızda ‘8 adımda nasıl bırakılabilir ?’ ve ‘Beslenmemiz üzerinde nasıl kontrolü ele geçirebiliriz?’ konularını ele alacağız. Buradaki amacımız beyaz hücreleri farklı programlayıp gelen akımları erkenden tanımak!

1. Adım: Farkında ol

Tükettiğimiz besinlerin çoğu bizim farkında olmadan yediklerimiz. Amaç özellikle bir şeyler yediğimizde, farkındalığımızı arttırmak. Yani yediğinizin farkında olup, ne yiyorum, tadı nasıl, nasıl görünüyor. Farkında olduğunuzda sadece hayatınız zenginleşmeyecek aynı zamanda bedeninize girenlerin farkında olacaksınız.

2. Duygusal besin günlüğü

Besin alışkanlığına daha fazla dikkat edecek, farkındalık yaşayacak, farkında olmadan tükettiklerinizin neler olduğunu anlayacaksınız. Sadece iyi niyet değil önemli olan. Burada bir besin günlüğü tutmak ve gün içerisinde neler tükettiğimizi bize gösterecek ve yüzleşmemizi sağlayacak bir aynaya ihtiyacımız var. En son ne zaman duygusal boşlukta beslendik? İş sonrası uzun bir gün sonunda mı? Veya akşam televizyon karşısında mı? Ne kadar aç idik tükettiğimizde?

Duygusal boşlukta beslenme birden yemek yeme isteği ile başlar. Gerçek açlık ilk etapta o kadar acil değildir. Hangi anlarda daha çok duygusal açlık yaşadığımızı gözlemlersek, o anları daha çok kontrol altına alabiliriz.

3. Adım: Sağlıksız besinleri sağlıklı besinlerle değiştirin

Öncelikle tüm sağlıksız gıdaların yerine sağlıklı besinler koymamız gerekiyor. Böylelikle alışkanlığımızı da değiştirmek için bir adım atmış olacağız. Söylemesi uygulamasından daha kolaydır belki ama alışveriş yaparken eve hiçbir şekilde abur cubur, gereksiz veya yağlı besinler almıyoruz. Evde çikolata olmadığında duygusal açlığımızda yiyip ertesi gün suçluluk duygusu hissettiren bir şeyde olmayacak.

Sağlıklı abur cubur olarak ise fındık, fıstık, ceviz, badem, kuru meyve, meyve salatası, pirinç patlağı, cherry domates vs… alabiliriz.

4. Adım: Zamanında ele almak

• Yalnız kaldığınızda, sıkıldığınızda veya kendinizi iyi hissetmediğinizde hemen bir arkadaşınızı arayın veya yürüyüşe çıkın. Burada önemli olan eski alışkanlıklarınızı yeni alışkanlıklar edinerek değiştirmek.

• Aşırı yorgunlukta veya kötü bir gün sonrasında abur cubur tüketmek yerine yürüyüşe çıkın, yüzmeye gidin, sıcak bir duş alın, kitap okuyun veya klasik müzik dinleyin.

• Can sıkıntısında hemen sevdiğiniz bir şey yapın. Sevdiğiniz bir hobby ile uğraşın, kitap okuyun veya sevdiğiniz bir filmi seyredin.

5. Adım: Yeterli uyku

Aşırı yorgunluk yemek yemeği tetikler. Eski alışkanlıklarımız aniden baş gösterir. Aşırı yorgunluk ya sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkar ya da yetersiz uykudan dolayı veya üzerinize aldığınız fazla sorumluklardan ötürü.

Günde ortalama 8 saat uyumaya özen gösterin. Gün içerisinde yeterli oranda dinlenebilmek için zaman ayırın ve hafta sonları uykunuzu almaya çalışın. Batarya bittiğinde lütfen şarj etmeyi ihmal etmeyin, ne de olsa başarının anahtarı düzenli şarj olmaktadır!

6. Adım: Fiziksel aktivite

Duygusal açlıkta fiziksel aktivite çok iyi gelir. Ne zaman yürüyüşe çıkar veya herhangi bir spor ile uğraşırsınız, aklınıza yemek dışında farklı düşünceler gelir. Böylece duygusal açlığı bastırmak için bir adım da atmış oluruz. Bununla birlikte fiziksel aktivitenin birçok güzel yararları vardır. Örneğin strese karşı iyi gelir. Sebebi ise serotonin salgılanmasıdır. Bu da spor yaptığımızda salgılanır.

Hareket etmek çikolata yemekten daha iyidir! ?

7. Adım: Duygularınızı kabullenin

Birçoğumuz duygularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini bilmeyiz. Duygularımızdır bizim kararlarımızı veren ve duygusal açlığımıza neden olan. Genellikle köklü olumsuz düşüncelerdir ve duygulardır bizim çok yememize neden olan. Bu duyguların veya düşüncelerin üstesinden gelemediğimizde duygusal açlığa neden olur ve gereğinden fazla tüketim başlar. Bu sebepten ötürü duygularımızı daha fazla bastırmak yerine kabul edip yeni ve keyifli bir hayata bir adım atmak. Başlangıçta biraz zor olabilir fakat sonrasında öğrenir ve hayatınızı zenginleştirebilirsiniz.

Duygusal açlık oluştuğunda kendinize bir sorun ‘ Ben ne hissediyorum?’. Ne hissettiğinizi ve nedenini bilmek bir sonraki sefer hakkında size daha iyi bir tablo çizmenize yardımcı olur.

8. Adım: Deneyimleyerek öğrenir insan

Hayatımızda her şeyde olduğu gibi bazen yeni alışkanlıklar edinebilmemiz zaman alır. Duygusal açlığı durdurmak için farklı yollarımız var: Besin günlüğü, rahatlama teknikleri, fiziksel aktivite, yoga, duygularımız ile başa çıkmak, sağlıksız alışkanlıklarımızın yerine sağlıklı alışkanlıkları koyabiliriz. Biraz çaba ve azim ile hayatımızın bu bölümünü de kontrol altına alıp daha düzenli ve mutlu bir hayat sürebiliriz.

Mümkün!

Edinilen tecrübelerden sizi temin ederim, isteğin olduğu yerde illaki çözümde vardır.

Sağlıklı günler dileği ile...

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail: emeldiy@yahoo.com

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