Tocotrienoller;

Güçlü bir E vitamini bileşenleri

E vitamini sağlığımız için çok önemlidir. Özellikle de vücudumuzdaki milyonlarca hücrelerimizin yağ hücrelerini ve hücre arası membranlarını serbest radikallere karşı koruması E vitamininin sağlığımız için çok önemli bir rol oynadığını göstermektedir; Örneğin beyin, karaciğer, cilt ve damarlarda. Fakat bizim bildiğimiz ‘E vitamini’ aslında 8 lipofilik antioksidanlardır: 4 tocoferol ve 4 tocotrienoller. Şayet iyi bir emilim olursa tocotrienoller üstün bir etkileşim göstermektedir. Bu bağlantılar hücre membranların içine nüfuz ettiği gibi aynı zamanda serbest radikalleri yakalamakta da çok güçlülerdir. Çok iyi bir tocotrienol kaynağı ise rafinesiz kırmızı palm yağıdır.

Rafine edilmiş ve çoğunlukla E vitamininden arınmış yağlar, endüstriyel yağlar, az miktarda fındık ve tohum tüketimi, E vitamininden noksan beyaz un tüketimi vs…E vitamini eksikliğin farklı sebepleridir. Amerika’da yapılan bir araştırmada halkın %90’ınında E vitamini eksikliğinle karşılaşılmıştır. Türkiye’de ise muhtemelen aynı oranlardadır.

Anti-aging

Tocotrienoller veya çoklu doymamış E vitamini bileşenleri çoğu zaman mucize E vitamini olarak adlandırılmaktadır. Nedeni ise tocotrienollerin tocoferollerden daha iyi bir şekilde yağ yapılarına nüfuz etmesi ve oksidatif stresi daha güçlü bir şekilde frenlemeleridir. Bu nedenden ötürü erken yaşlılık belirtileri ve her türlü yıkıcı rahatsızlıklara karşı koruyucudurlar. Olumsuz yanı ise daha az emilimi olmasıdır fakat bunu doğal emülgatörler ilave ederek çözümleyebilmek mümkündür.

Beyin koruyucu

İyi bir beyin fonksiyonu için milyarlarca yağ tutan hücreler, mitokondriyal membranlar ve myeline’nin korunması gerekmektedir. Tocotrienoller burada önemli bir rol oynamaktadır. Alfatocotrienol (alfatocoferol değil!) beyin hücrelerini ‘glutamat-toksisitesine’ karşı (inme) korumaktadır. Farklı çalışmalar tocotrienoller için beyin hücrelerini dejenerasyona ve inmelere karşı koruduğunu göstermektedir. 2 sene boyunca yapılan klinik bir çalışmada tocotrienollerin beyaz lezyonların oluşumunu engellediğini göstermiştir. Sonuç olarak tocotrienoller nörodejeneratif hastalıklara karşı önleyici ve frenleyici olduğunu göstermiştir. Örneğin hafıza kaybı, konsantrasyon bozuklukları, inme, diyabetik nöropati, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları.

Ateroskleroz frenleyicisi, tromboz önleyicisi

Tocotrienoller ateroskleroz’un (damar sertliği) ilerlemesini de frenlemektedir. Tocotrienoller kan damarları üzerinde sadece antioksidatif etki değil aynı zamanda LDL kolesterol’un oksidasyonunu da frenlemektedir. Tabi trigliserit seviyesini, total kolesterol ve LDL kolesterol seviyesini de düşürmektedir. Randomize plasebo kontrollü bir çalışmada tocotrienollerin 2 ay sonrasında arteriyel sertliği kayda değer bir şekilde frenlediği görülmüştür.

Karaciğer yağlanmasında etkili

Düzenli bir yaşam şekli ve doğru beslenme ile tocotrienoller karaciğer yağlanmasını önlemek veya kontrol altına almak için yararlı olduğu gözlemlenmiştir.

Cilt koruyucu

Bildiğimiz alfatocoferol’den daha etkili olan tocotrienoller, 40-60 kez daha güçlü bir antioksidandır. Yani güneş ışığına karşı koruyucu, dehidratasyona karşı önleyici, kırışıklıkları ve yaşlılık lekeleri azaltıcıdır.

Tocotrienoller aynı zamanda saç uzamasında, erkeklerde fertilite, kanser, kronik enfeksiyon hastalıklarında ve zayıf bağışıklık sisteminde faydalıdır.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail:

Facebook



Instagram