Hayatımızdaki iki önemli konu: Zaman ve Sağlık

Hayatımızda iki önemli konu vardır: Zaman mı yoksa sağlık mı, sizin için hangisi önemli veya öncelikli? Sağlık olmadan zamanınızın olması size ne kadar fayda sağlayabilir? Zaman oluşturmadan kendi sağlığınızı ne kadar önemsemiş olursunuz? Aslında her ikiside birbirine bağlı terimler. Örneğin, bolca zamanınız var fakat sağlığınız el vermediği için kendinize bakamıyor, gerekli fiziksel aktiviteleri uygulayamıyorsunuz, kendiniz için bir şeyler yapamıyor, beslenmenize dikkat edemiyorsunuz. Neden? Çünkü zamanında sağlığınızın olumsuz gidişatına ‘DUR’ demediğiniz için, sürekli ertelediğiniz, önceliklerinizin başında sağlığınız gelmediği için, kendinizi düşünmediğiniz için… Bugün bolca vaktiniz olsa bile, sağlıksız olduğunuzdan ötürü zengin zamanınızı kullanamıyor duruma geldiniz. Oysaki her şeye zamanında müdahale etseydiniz, bugün sağlığınız yerinde olup, yapmak istediğiniz ne varsa gerçekleştirebilirdiniz.

Peki, sağlığınız yerinde fakat zamanınız yok ise? Bu durumda mevcut durumu, mevcut zamanı iyi değerlendirmeniz için düzenli ve disiplinli olabilmek adına bir program yapmanızı öneririm. Şunu hiçbir zaman unutmayın: istek var ise, bir yol’da vardır. Siz isteyin, planlı programlı hareket edin, bunun için zemini hazırlayın ve sonrasında uygulayın. Çünkü istedikten sonra yapamayacağınız, gerçekleştiremeyeceğiniz bir şey yoktur. Bahaneler üretmeyin. Sağlığınız için fiziksel aktivite yapmanız şart. Fiziksel aktivite kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar, kemiklerinizi korur, yaşlanmayı erteler, kabızlığı önler, depresyona ilaç gibi gelir. Fiziksel aktivite esnasında beyniniz başta dolu olur ama egzersizin süresi uzadıkça daha sağlıklı düşünür, kendiniz için çözümler üretmeye başlarsınız. Aynı zamanda kan dolaşımınızı hızlandırır, kilonuzu korumaya yardımcı olur, zayıflama esnasında metabolizmayı hızlandırır, vs… Yani özetle, faydaları saymakla bitmez.

Hayatınızı özellikle söz konusu sağlığınız ise, önceliğiniz daima sağlığınız olsun. Hiçbir şey sizin kadar önemli değildir. Olmamalı. Siz kendi değerinizi, kendi sağlığınızın kıymetini bilmez iseniz, kimse bilmez. Bu yüzden, siz önce kendinizi önemseyin ki çevrenizdeki insanlarda sizi önemsesinler. Kimse çevresinde sürekli hasta olan, sürekli şikayet eden birini istemez. Bu konu’da uzun uzun konuşabilir, uzun uzun tartışabilir, çeşit çeşit bahaneler üretebiliriz. Önemli olan bunun farkında olmak ve bu durumu değiştirmek için çaba sarf etmek.

Unutmayın, hiçbir şey kendiliğinden gelişmez ve hiçbir şey için geç değildir.

Bunun bilincinde ol ve bir şeyler yap!

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

İstanbul Diyet

Mail: emeldiy@yahoo.com

www.diyetisyenemelyilmaz.com

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