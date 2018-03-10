Hazır gıda tüketimi

ne kadar doğru veya sağlıklı?

Günümüz yoğunluğunda artık koşturmaktan zamana işlerimizi sığdıramamaya başladık. Gün yetmediği için uykumuzdan feragat etmeye başlıyoruz. Hal böyle olunca, her şeyin en pratiğini en hızlı olanını tercih ediyoruz.Peki, söz konusu beslenme olunca ne yapmamız ve neler tüketmemiz gerekiyor? Hangi besinlerden uzak durmamız gerekiyor?

Öncelikle tüm hazır gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Nedir bunlar?

- Hazır pişmiş ve paketlenmiş besinler (Burada kendiniz hazırlayıp dondurucuya koyarsanız sorun yok)

- Soslar

- abur cuburlar

- diyet ürünleri (bazı diyeti ürünlerin şeker oranı düşük iken yağ oranı yüksektir)

- şarküteri

- konserveler

- meyve suları

- hamurlu gıdalar

- şekerli gıdalar

- kızartılmış besinler

- katı yağlar (tereyağı ölçülü miktarda tüketilebilir)

- hazır çorbalar

- fast food

Nasıl çözüm üretebiliriz?

- Şayet zaman sıkıntınız var ise, haftada 1 gün birkaç zeytinyağlı sebze çeşitleri hazırlayıp onları buzdolabına veya dondurucuya koyup hafta içi zaman kazanmış olursunuz.

- Derin dondurucuda saklanan sebzeler zaman zaman kurtarıcınız olabilir.

- Sabah kahvaltınızda pratik çözümler üretirken sağlıklı olanı tercih etmeye çalışın ve şekersiz ürünleri tercih edin. Zaman zaman BİLİNÇLİ kaçamak yapabilirsiniz.

- Sebze çorbaları hazırlanabilir.

- Köfte hazırlayıp derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

- Konserve sebzeleri tercih ettiğimizde iyice yıkamalıyız.

- Abur cubur yerine kuruyemiş tercih edebilirsiniz.

- Hazır meyve suları yerine kendiniz meyve sıkabilirsiniz veya meyvenin kendisini tüketebilirsiniz.

- Tatlı ihtiyacınızı en masum ve en sağlıklı olanı tüketerek giderebilirsiniz. Örneğin kuru meyve, bitter çikolata, sütlü tatlı (şeker yerine keçiboynuzu, tarçın, karanfil, meyan kökü kullanabilirsiniz).

- Kızartılmış besinler veya fast food yerine fırında hazırlanmış, haşlanmış veya buharda hazırlayarak daha sağlıklı beslenmiş olursunuz.

- Katı yağlar yerine zeytinyağı, fındık yağı ve soya yağını bire bir karıştırıp kullanabilirsiniz. Mutfağımızda zeytin, ceviz, badem ve fındık aynı zamanda salatalarda yağ olarak da tüketilebilir.

- Domates salçalarınızı ve soslarınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Kısacası hayatınızın değerini bilip, değerli olduğunuzu bilip kendinize özen gösterme gayreti içine girmelisiniz. Yaşam sağlığınız yerinde ise kıymetlidir.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail: emeldiy@yahoo.com

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