İntermittent Fasting (İF Diet)

İntermittent: Aralıklı beslenme

Son dönemlerde yine herkesin dilinde olan ve ilgi gören başka bir deyişle “aralıklı oruç” beslenme şekli hakkında bu yazımda sizlere biraz bilgi vereceğim. Nedir? Nasıl uygulanır? Herkes için uygun mudur? Yararı ve/veya zararı nedir?

İntermittent fasting beslenme modeli ilk çağlarda yaşayan insanların beslenme modelinin günümüze uyarlanmasıdır. Zaman içerisinde her konuda gelişim olduğu gibi beslenme konusunda da farklı diyetler farklı beslenme modelleri gelişmiştir.

Aralıklı beslenme, yani 16 saat açlık yani öğün sıklığın azaltılması ve kalori kısıtlaması sağlık açısından birçok konuda fayda sağlamaktadır. Örneğin; kalp damar rahatsızlıklarında, inme’de, artan insülin hassasiyetinde, kilo fazlalığı olan hastalarda, beyin fonksiyonlarında ve kan basıncın düzenlenmesinde. Bu tip beslenme modeli vücudumuzda artan oksidatif stresi azaltıp, artan hücresel strese karşı direnç göstermektedir.

Ancak burada önemli olan, hangi diyet veya beslenme modeli size uygun ise, onu uygulamanızdır. Şayet bir sağlık sorununuz var ise, doktorunuz veya diyetisyeniniz size uygun beslenme modelini önerecektir.

Peki, bu beslenme modeli nasıl uygulanır?

Akşam dokuz itibariyle ertesi gün öğle bire kadar hiçbir şey tüketmiyorsunuz. Sonra 2 ana ve 1 ara öğün olarak akşam dokuza kadar yemek tüketebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken hususlar ise karbonhidrat alımını oldukça azaltmanız. Bununla birlikte bol sıvı tüketmelisiniz. Hiçbir besin alımı olmadığından çay, kahve, bitki çayları tüketebilir ve sıvı alımını ihmal etmemelisiniz.

Bu tip beslenme modeli sizin yaşam tarzınıza uyuyor ise uygulayabilirsiniz. Tabi kuralları göz ardı etmeden!

Eğer herhangi bir sağlık sorununuzvarsa, lütfen bir uzmandan veya diyetisyeninizden destek alınız. Hatta daha iyisi böyle bir diyete başlarken mutlaka doktorunuzun kontrolü altında başlayınız ve bir iyileşme kaydediyorsanız, uzun vadede rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz