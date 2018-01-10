Kabak çekirdeğinin faydaları (semen Cucurbitae peponis)

Kabak çekirdeği Cucurbitaceae familyasından geliyor ve 120 cins ile 760 türü bulunuyor. ‘Cucurbita’ Latince’de su kabağı anlamına gelir. Su kabakları’da ‘Cucurbita’ cinsindendir.

‘Pepo’ Yunanca ‘pepoon’ veya ‘pepon’dan gelir ve anlamı ise ‘güneşte olgunlaşmış’ demektir.

Arkeolojik buluntular kabağın yüksek besin değerinden dolayı 9000 yıldır Amerika’da yetiştiğini gösteriyor. Fasulye ve mısır ile birlikte balkabağı Mayaların temel besinini oluşturuyordu. Sonradan kabağın kuzeye doğru Canada’ya ve güneye Şili’ye, Peru ve Kolombiya’ya dağılmıştır. Halk tıbbında kabak çekirdekleri Kuzey ve Güney Amerika’da üriner enfeksiyonlarda kurtları önlemek için kullanılırdı. Çekirdekler ve çekirdeklerin yağı prostat hiperplasisi sorunlarında (büyümede) ve tahriş olmuş mesanede kullanılmıştır. Çekirdeklerin yatıştırıcı ve rahatlatıcı etkisi olduğu görülmüştür. Kabağın etli kısmı yanık yaralarında ve cilt iltihaplarında kullanılmıştır. Günümüzde kabak çekirdekleri hafif ile orta iyi huylu prostathipertrofisinde, prostat iltihaplanması, işeme sorunlarında, hassas mesane, idrar kaçırma, yatağı ıslatmak ve bağırsak parazitlerinde kullanılıyor.

Kimyasal içeriği

Kabak çekirdeği % 30-60 yağ içerir; esansiyel yağ asitleri (?-6 linoleikasit (% 42-55), ?-3 ?-linolenik asit (%15), squalen, eikosa asit, docosa asit), oleinik asit ( % 25-37), palmitin asit (% 10-13), stearin asit (% 5-8), palmitoleik asit, arakidon asit ve miristik asit. Diğer önemli bileşenler ise fitosteroller (%0,2-1). Balkabağı aynı zamanda %20-30 kadar protein de içerir; bunların 17 ise aminoasitler’dir.Karbonhidrat oranı ise %6-15,5’dır. Diğer içerikler ise pektin, sükroz, lif (%3,9), alkaloitler (cucurbitasin), fito-östrojenler (lignanglikozitler), mineraller (çinko ve selenyum), vitaminler (karotenoitler, E vitamini (?-, ß- ve ?-tocoferoller), B1,B2,B3 ve C), cucurbin asit ve cucurbitol.

Biolojik özellikleri

- Balkabağı çekirdekleri güçlü bir antibakteriyel özelliğe sahiptir.

- Solucan düşürücü özellikleri nedeniyle hayvanların tedavilerinde un şeklinde verilir.

- Güçlü bir antioksidandır. Her gün 1 avuç kabak çekirdeği bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yararlı olacaktır.

- Antikanserojen etkisi görülmüştür. Özellikle meme kanseri, akciğer kanseri ve prostat kanserlerin tedavisinde etkinliği gözlemlenmiştir.

- Diyabeti önlemede faydalı olduğu tespit edilmiştir. Tip 1 ve tip 2 diyabetin iyileşmesi ve insüline karşı direnç gösterenlerde düzelme olduğu görülmüştür.

- İdrar rahatsızlıklarında yararlı olduğu ve iyi huylu prostat hiperplazisinde (büyümede) olumlu etkisi görülmüştür.

- Karaciğer koruyucu özelliğine sahiptir.

- Yangı önleyici özelliği nedeniyle aynı zamanda antienflamatuvar etkinliği de mevcuttur.

- Hipotansif yani tansiyon düşürücüdür.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz