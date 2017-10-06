Mide Ameliyatı Sonrasında Beslenmede Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Mide ameliyatı sonrasında beslenme

Obezite cerrahisi sonrasında ameliyatın başarılı olması için, hastanın daha sonrasında yeni dönemine/ hayatına alışabilmesi için multidisipliner bir destek içerisinde olması büyük önem taşıyor. Her hastaya kişisel bir program düzenleniyor olsa da genelde mide ameliyatı sonrasında kişinin beslenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar vardır:

- Protein günlük beslenmenizde çok önemli rol oynuyor. Her gün 60 g civarı protein kaynağı almanız gerekiyor. Örneğin: tavuk/ hindi/ balık veya peynir gibi. Bazı durumlarda kas kaybını önlemek adına ekstradan hekim veya diyetisyen takibinde takviye önerilmektedir.

- Fazla yağlı besinler tüketmemeye özen gösterin.

- Basit karbonhidratlardan ziyade kompleks karbonhidratlar tüketilmesi önerilir. Böylelikle kan şekerinizde düzensizlikler yaşanmaz.

- Midenize aşırı yük yapmamanız gerektiğinden dolayı küçük porsiyonlar halinde sık sık beslenmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde dolgunluk hissi, mide bulantısı, taşikardi, terleme vs..gibi yan etkiler kaçınılmaz olur.

- Her zaman oturarak yemek yemeğe özen gösterin. Öğünlerinize 20-30 dak. kadar zaman ayırmayı ihmal etmeyin.

- Öğünlerinizi küçük porsiyonlar halinde, küçük parçalara bölünmüş şekilde hazırlayın.

Yemek yerken yavaş yediğinize özen gösterin ve iyice çiğneyin.

- Gün içerisinde 6-8 bardak kafeinsiz, gazsız ve enerji değeri düşük içecekler içmeye çalışın. Yemeklerden 45 dak. önce ve sonrasında sıvı almaya dikkat edin. Yemek esnasında kesinlikle sıvı almayın. Unutmayın, midenizin tamamen veya kısmen alınmış olması, mide hacminin de eskisi gibi olmadığını göz önünde bulundurun.

- Hekim ve/veya diyetisyeniniz ile iletişim halinde olun. Bilgileri dışında herhangi bir takviye kullanmayın.

- Her ne kadar katı bir görüş olsa da mide ameliyatı sonrasında hayatınız eskisi gibi olmayacak. Edineceğiniz yeni yaşam şekliniz sizin ömür boyu sağlığınızı etkileyecek. Geçici olarak değil de kalıcı olacak bir beslenme şekli olarak düşünün. Bir defa kuralları kavradığınızda göreceksinizki uygulaması kolay bir beslenme programı’dır.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail: emeldiy@yahoo.com

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