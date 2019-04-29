Mürver bitkisini hepimiz mutlaka duymuşuzdur. Hatta hayatımızda en az 1 kez kullanmışızdır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için şurup, efervesan veya pastil olarak kullanılmaktadır. Latince adı ‘Sambucus nigra L’ olan bu bitki Anadolu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’da yetişir. Çok sayıda türü bulunmaktadır.

Peki, mürver bitkisi neden bu kadar önemli?



Renginden de anlaşıldığı üzere güçlü bir antioksidandır. Kendimizi halsiz ve yorgun hissettiğimizde, gribal enfeksiyonlarda ve hatta çok az bilinen fakat etkili olduğu kabızlık sorunlarında meyvelerinin etkisi ile çok güzel bir çözüm sağlayıcıdır. Meyveleri, çiçekleri, yaprakları, kabukları ve kökleri yangı giderici özelliğe sahiptir. Bu yüzden grip ve grip benzeri şikayetlerde çok etkilidir. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda baş ağrısı şikayetlerinde de çok iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.

Siyah meyveleri siyanogenetik glikozitler içerdiğinden fazla miktarda tüketilmesi özellikle çocuklarda zehirlenmelere yol açabilir.

Peki, nasıl kullanabiliriz?



Çiçeklerinden çay şeklinde faydalanabilir, meyve ekstrelerini ateşli hastalıklarda, öksürük, üst solunum yolu rahatsızlıklarında, bronşit, grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanabiliriz.



Harici olarak yaprakları ve çiçekleri çıban, konjonktivit ve romatizma tedavisinde, cilt kuruluğu durumlarında kullanılabilir.

Sağlıklı günler dileği ile…

Not; Bu yazı tıbbi tavsiye niteliği taşımaz ve bu bilgiler hastalığı tedavi edici değildir. Hastalığınız varsa doktorunuza danışınız.

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

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