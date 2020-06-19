Pinus Pinaster (Sahil çamı)

Sahil çamı (Pinus pinaster) ve oligomerik prosiyanidinler

Oligomerik prosiyanidinler bitkilerin katkı maddeleridir. Doğru kaynaktan ve iyi kalitede olursa, önemli ölçüde antioksidan ve anti enflamatuvar özellikler gösterir ve tamamlayıcı tıpta birçok rahatsızlıkların önlenmesinde kullanılabilir. Özellikle kalp ve damar hastalıkları, venöz bozuklukları, hafıza ve konsantrasyon bozuklukları, astım, cilt rahatsızlıkları, göz şikayetleri, eklem ağrıları ve anti-aging durumlarında çok yararlı olabilir.

Oligomerik prosiyanidinler üzüm, yaban mersini, kiraz ve eriklerin kabuğu ve/veya çekirdeğinde bulunur. Güzel ve enteresan bir kaynak ise Pinus pinaster yani Sahil çamı. Birçok klinik çalışmalarda etkinliği kanıtlanmıştır.

Kardiyovasküler sağlık

Omega-3-yağ asitleri, zerdeçal, yeşil çay, fermente sarımsak, ginkgo, resveratrol ve K2 vitamini gibi bitkiler veya besinler ile birlikte oligomerik prosiyanidinler kardiyovasküler sağlık için önemlidir! Oligomerik prosiyanidinlerin damarlardaki oksidatif stresi azalttıkları ve içindeki kronik düşük seviyedeki iltihaplanmayı frenlediği kanıtlanmıştır. Aynı zamanda trigliseritlerin düşmesine ve HDL-kolesterolun artmasına neden olmaktadır. Yani Sahil çamından elde edilen oligomerik prosiyanidinlerin ateroskleroz, hipertansiyon ve angor pektoris önlemesi ve desteklenmesinde birinci basamak preparatlar olarak düşünülebilir.

Venöz sorunlar

Sahil çamından elde edilen oligomerik prosiyanidinlerin, kronik venöz yetmezliği, varis ve şikâyetleri örneğin ağır ve yorgun bacaklar, ödem, kramp ve kötü iyileşen yaraların tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır.

Daha iyi bir mikrosirkülasyon

Birçok klinik çalışmalarda Sahil çamından elde edilen oligomerik prosiyanidinler mikrosirkülasyonu gözlerde, beyinde ve cinsel organlarımızda düzelttiği görülmüştür. Bu nedenden ötürü hafıza ve konsantrasyon bozukluklarında, retinopati, menopoz şikayetleri, dismenore ve azalmış böbrek fonksiyonu gibi durumlarda değerli olabilir.

Astım şikâyetlerinin azalması

Antioksidan ve anti-enflamatuvar etkisi nedeniyle ve akciğerlerde mikrosirkülasyonu düzeltmesi sebebiyle astım hastalarında gözle görülür bir şekilde akciğer fonksiyonunu iyileştirdiği görülmüştür. Böylelikle solunum cihazlarına daha az ihtiyaç duyulabilir, geceleri daha az uyanıp daha az hekim kontrollerinize gitme ihtiyacı olabilir.

Allerjik rinitte de azalma olduğu gözlemlenmiştir.

Anti-aging etkisi

Oligomerik prosiyanidinler seçici bir şekilde kollajen ve elastine bağlanır ve onları oksidatif bozulmaya karşı korur (UV- ışını gibi). Buna ilaveten anti-enflamatuvar etkisi, daha iyi bir mikrosirkülasyon ve melanogenezi inhibe ettiğinden (engellediğinden), oligomerik prosiyanidinler ayrıca cilt yaşlanması, kırışıklık oluşumu, cildin dehidratasyonu, aşırı leke oluşumu, yaşlılık lekeleri, güneş yanığı ve kötü iyileşen yaralarda da önerilmektedir. Böylelikle cildiniz sadece iyi korunmakla kalmayıp, oligomerik prosiyanidinlerin geniş anlamda hücre koruyucu etkisi devrede olur. Yani erken yaşlılık belirtilerinde anti-aging olarak kullanılabilir.

Etkili olduğu diğer alanlar

Klinik çalışmalar sonucunda ve yukarıda belirtilen özellikleri nedeniyle, oligomerik prosiyanidinler diğer alanlarda da kullanılabilir:

Tip 2 Diyabet hastalarında daha iyi bir glisemik kontrol için ve şekere bağlı komplikasyonları engellemede

Tip 2 Diyabet hastalarında daha iyi bir glisemik kontrol için ve şekere bağlı komplikasyonları engellemede Eklem şikayetlerini azaltmada

Eklem şikayetlerini azaltmada Performansı arttırmada

Performansı arttırmada Psoriasis ve atopik dermatitte

Psoriasis ve atopik dermatitte Saç dökülmesinde

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail: info@emelyilmaz.com.tr

www.emelyilmaz.com.tr

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