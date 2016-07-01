Ramazan bayramında beslenme

Ramazan bayramı 3 gün…

1 aylık Ramazanı Şerif’in ardından, ruhen ve fiziksel olarak dinlenme sürecinden sonra Ramazan bayramında 3 gün boyunca sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmemiz gerekir?

Ramazan ayında insanlarda tatlıya karşı istek artmaktadır. Bu tatlı isteği Ramazan bayramında da devam etmektedir. Yemek sonrası tatlı tercihini sütlü tatlılardan yana kullanmak daha iyi bir seçim olacaktır. Ramazanın simgesi haline gelen güllaç buna en uygun tatlı olarak kabul edilebilir, tabii miktarına dikkat etmek koşuluyla.

Ramazan bayramında ise fazla şerbetli, tatlı ve hamurlu gıdalar tüketilmemelidir. Şayet tüketirsek de egzersize ağırlık vermeliyiz. Yapacağınız akşam yürüyüşleri yediklerinizi bir nebze olsun yakmakta faydalı olacaktır.

Güne başlamadan evvel dikkate almamız gerekenler:

· Sabah fazla ağır olmayacak şekilde kahvaltı yapmalıyız.

· Misafirliğe gittiğimizde her şeyden tadımlık olarak tüketip, gideceğimiz diğer ziyaretleri unutmamalıyız. Böylece hem azar azar sık sık tüketmiş oluruz hem de mide rahatsızlıklarına yol açmamış oluruz.

· Bol miktarda su içmeyi unutmamalıyız. İçeceğimiz çay ve kahveleri abartmamalıyız. Aksi takdirde kabızlığa neden olabilir.

· Tatlı çeşitlerinde çikolata, şeker ve şerbetli tatlılar yerine kuru meyve çeşitleri, ceviz-badem-fındık gibi atıştırmalıklar, meyve tatlıları ve sütlü tatlıları tercih etmek de faydalı olacaktır. Bunlar hem ikram edilebilir, hem de misafirlikte tercih edilebilir. Ama şerbetli tatlılardan vazgeçemem diyorsanız, gideceğimiz ziyaretleri düşünerek 1 adet şeklinde veya 1/3 şeklinde tüketebilirsiniz. Öyle ya da böyle yine de aldığımız kalori normalinden fazla olacaktır ama en azından kısıtlamış olup, sağlığımızı tehdit altına almamış olacağız. Böylece bayramı endişesiz geçirebileceğiz.

· Hamurlu gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Beyaz undan hazırlanmış olan gıdalar, açlık hissimizi hemen bastırdığı gibi çok hızlı bir şekilde de acıktırabilir. Beyaz un yerine tam tahıllı veya kepekli un kullanarak bazı hazırlıklar yapabiliriz. Ayrıca nefsimizi bastırmak için 1 porsiyonun yarısını tüketebiliriz.

· Veee tabii ki fiziksel aktiviteyi unutmamalıyız. Aldığımız kalori miktarı kadar yediklerimizi yakarsak kilomuzu kontrol altında tutmayı sağlayabiliriz.

3 günlük detoks (toksinlerden arındırıcı) beslenme programı

Sabah:

1 kase yarım yağlı yoğurt + 1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi + 1 çay kaşığı tarçın + 1 adet ceviz

Kuşluk:

1 porsiyon karpuz

Öğle:

Bol dere otlu zencefilli salata

Sınırsız zeytinyağlı sebze yemeği: kabak, semizotu/ ıspanak, taze fasulye, brokoli, enginar

İkindi:

1 porsiyon meyve + 1 yk tuzsuz badem + 2 fincan yeşil çay/ mate çayı/ ıhlamur/ zencefil çayı

Akşam:

Bol limonlu maydanozlu salata + 1 tatlı kaşığı kuş üzümü

Sınırsız sebze çorbası: kabak, salatalık, kereviz, lahana, kuşkonmaz

Son ara öğün:

1 bardak ananas suyu/ 2 porsiyon meyve + 1 fincan yeşil çay/ mate çayı/ ıhlamur/ zencefil çayı

İyi bayramlar...

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

İstanbul Diyet



Mail: emeldiy@yahoo.com



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