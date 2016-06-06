Ramazan'da beslenme

Ramazanda doğru beslenme

Sağlıklı bir Ramazan geçirmenin altın kuralları nelerdir?

Öğün sayısı en az 3 olmak üzere 4-5 öğünü bulacak şekilde bir düzen oturtulmalıdır. Her öğünde dört temel besin grubundan tüketilmeye çalışılmalıdır. Yani et/tavuk/balık grubu, süt/yoğurt grubu, sebze-meyve grubu ve tahıl grubu günlük olarak makul miktarlarda tüketilmelidir. Dikkat edilmediğinde sindirim problemleri, tansiyon problemleri, kan şekeri düzensizlikleri ve benzeri rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Öğün sayısının az olması, vücudun ihtiyaçlarının yeterince karşılanamamasına bu da gün içinde yorgunluk, konsantrasyon azalması, kan şekerinin düşmesi, uyku hali gibi durumlara yol açmaktadır. Bu gibi nedenlerden dolayı özellikle belirli rahatsızlıkları olan kişilerin doktorlarına danışmadan oruç tutmamaları gerekir. Şayet oruç tutacaklarsa, diyetisyen tarafından beslenme programı ayarlanması gerekmektedir.

Yazın oruç tutmanın bedenimize etkisi nedir?

Bu dönemde beslenme açısından dikkat edilecek en önemli nokta kişinin vücut dengesini koruması olacaktır. Bu yüzdende dengeli beslenmenin basit kurallarına dikkat edilmesi yeterli olacaktır. Sıcak havalarda susuz kalacağımızdan dolayı, sahur ve iftar vaktinde bol miktarda su içilmeli, vücudumuzu kuru ve susuz bırakmamalıyız. Hepimizin bildiği gibi vücudumuzun %75’i su’ dan ibarettir. Bu yüzden bizim için hayati önem taşır.

Gündüz kaybedilen su miktarının nasıl telafi edebiliriz?

Yukarıda belirttiğimiz gibi, sahurda ve iftar vaktinden sonra, toplamda 1,5-2 litre su içmemiz gerekmektedir.

Orucu açar açmaz aşırı su tüketmek zararlı mıdır?

Zarardan ziyade midemizi su ile doldurmak anlamsızdır. Şöyle ki su içip, yemeğimizi az miktarda tükettiğimizde, yetersiz beslendiğimizde, halsizlik durumu ortaya çıkacaktır.

İftar için örnek menü:

Zeytin veya hurma veya peynir

Çorba

1 Porsiyon et yemeği veya etli sebze yemeği

Salata

Tam tahıllı ekmek veya pilav veya makarna veya börek veya pide

Sahurun önemi nedir? Sahurda ne tarz beslenmek gerekir?

Sahurda sadece su içerek niyetlenmek veya gece yiyip yatmanın son derece zararlı olduğu unutulmamalıdır. Sahurda tam tahıllı ekmek ile yapılan hafif bir kahvaltı veya çorba, yoğurt ve tam tahıllı ekmekten oluşan bir menü uygun bir seçim olacaktır. Aynı zamanda sahurda su tüketimine de önem verilmeli ve sıvı alımına dikkat edilmelidir.

İftardan sonra spor yapmanın zararı var mıdır? Varsa ne zaman yapılmalıdır?

İftardan sonra spor yapmanın zararı yoktur. Hatta bizi zinde tutmak için çok iyi gelebilir. İftardan 2 saat sonra spor yapılmalıdır ki, gün boyu hiç çalışmayan organlarımızı, yediklerimizi biraz sindirebilmek adına vücudumuza yardımcı olabiliriz.

Ramazan bayramını nasıl sağlıklı geçirebiliriz? Nelerden kaçınmak gerekir? Ramazan ayında insanlarda tatlıya karşı istek artmaktadır. Bu tatlı isteği Ramazan bayramında da devam etmektedir. Yemek sonrası yenilecek tatlı olarak sütlü tatlı daha iyi bir seçim olacaktır. Ramazanın simgesi haline gelen güllaç buna en uygun tatlı olarak kabul edilebilir, tabi miktarına dikkat etmek koşuluyla.

Ramazan bayramında ise mümkünse fazla şerbetli tatlı ve hamurlu gıdalar tüketmemek. Şayet tüketirsek’ te egzersize ağırlık vermeliyiz. Yapacağınız akşam yürüyüşleri yediklerinizi bir nebze olsun yakmakta faydalı olacaktır.

Bu ayı kilo almadan bitirebilmek mümkün müdür? Mümkünse bunun yolları nelerdir?

Ramazan ayında oruç tutmak bazen zayıflamak için bir alternatif olarak değerlendirilir. Fakat bu doğru bir düşünce değildir. Sahurdan iftara kadar olan sürede aç kalındığı için metabolizma hızı zaman içerisinde yavaşlar. Kişi önce biraz kilo verir ancak bir süre sonra kilo verme durur ve sonrasında kilo artışı gerçekleşir. İşte bu nedenle Ramazan boyunca da yemek yenen saatlerde öğün sıklığı arttırılmalı ve gece yürüyüşleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Not:

Gebelik döneminde annenin ve bebeğin bu dönemi sağlıklı geçirebilmesi için, annenin yeterli ve dengeli beslenmesi çok önemlidir. Bu dönemde annenin besin gereksinimleri artmaktadır. Bu gereksinimler kişiye özel miktarlarda karşılandığında bir yandan annenin sağlığı korunurken diğer yandan doğacak bebeğin normal büyüme ve gelişmesinin, bebek doğduktan sonra da annenin bebeğine vereceği sütün yeterli ve besleyici olması sağlanır. Ramazan döneminde gebe kadınların ihtiyaçları tam olarak karşılanamayacağı için ve anne ve bebeğin sağlığının olumsuz yönde etkilenebileceği için oruç tutmaları önerilmemektedir.

Hayırlı Ramazanlar,

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

İstanbul Diyet



Mail: emeldiy@yahoo.com



Facebook



Instagram



