Sağlıklı ara öğünler bazen bir şeyler atıştırmak istediğimizde hemen elimizi attığımızda keyif ile tüketmek istediğimiz besinlerdir. Piyasada sağlıksız ara öğünlerden ziyade sağlıklı olanlarda mevcut. Yeterki içeriğini ve kalori değerlerini inceleyebilelim. Hazır besinler tüketmek yerine kendimizin hazırlayıp içeriğini istediğimiz gibi katkı maddeleri olmadan, şekersiz, tatlandırıcısız, yağ oranı düşük atıştırmalıklar hazırlamak mümkün. Peki, neler tüketmeliyiz? Dilerseniz onlara bir göz atalım.

1. Meyve: Meyve doğal şeker içeren ve kalori değeri ölçülü miktarlarda tüketildiğinde düşük olan sağlıklı bir ara öğündür. Aynı zamanda içerdiği vitamin ve minerallerden dolayı besleyici özelliği ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren bir besindir. Burada mevsim meyveleri tercih etmeye çalışalım.

2. Söğüş: Kereviz sapı, havuç, salatalık, çarliston, kırmızı biber gibi sağlıklı sebzeler tüketebiliriz. Posa oranı yüksek olduğu gibi düşük kalorili ve besleyicidir.

3. Avokadolu yoğurt, kefir, ayran, sade yoğurt, meyveli yoğurt, peynirli söğüş

4. 1 dilim esmer ekmek ile peynir, az tuzlu veya tuzsuz kraker, galeta, grisini, kıtıruno

5. Humus, yağsız- sotelenmiş-baharatlı bezelye

6. Muzlu yumurtalı kakaolu krep

7. Smoothie: yoğurtlu meyveli ve biraz ceviz-fındık- badem ile

8. Meyveli süt

9. Dondurulmuş meyve püresi: Sorbet olarak veya püre şeklinde de tüketilebilir

10. Meyveli yoğurt veya meyveli süt dondurulmuş şekilde: şeker katkısız dondurma olarak tüketilir.

11. Kuruyemiş örneğin ceviz-badem-fındık-leblebi, kabak çekirdeği

12. Kuru meyveler (mümkünse şeker katkısız olanlar)

13. Protein içeceği veya protein bar

14. 2-3 küp bitter çikolata

15. Ev yapımı kurabiye: şeker yerine kuru meyve, az yağlı, un yerine badem unu veya kestane unu

16. Yağsız-tuzsuz patlamış mısır veya mısır patlağı

17. sebze çorbası

18. Enerji topları: Kuru meyve, kuruyemiş ve yulaf ile hazırlanan besleyici toplar

19. 1 dilim muzlu ekmek: Tarifi aşağıda mevcuttur:

Muzlu ekmek

Malzemeler:

3 adet olgunlaşmış muz

50 g hurma

3 adet yumurta

100 g badem unu

1,5 çay kaşığı kabartma tozu

1 avuç çiğ kuruyemiş (ceviz-badem-fıstık-fındık)

tuz

Hazırlanışı:

1. Fırını önceden 175 derecede ısıtınız.

2. Muzları hurmalar ile karıştırınız; homojen sıvı kıvamı elde edene kadar mikserleyebilirsiniz.

3. Şayet yulaf ezmesi kullanacak olursanız, un haline gelinceye kadar rondodan geçiriniz.

4. Yumurtaları bir başka kabın içinde çırpıp biraz tuz ilave ediniz. Sonra bunu muz püresi ile karıştırınız.

5. Bu karışıma badem ve yulaf ezmesi karışımı ilave edip iyice karıştırınız.

6. Kabartma tozunu bu karışıma ilave edip yine karıştırınız.

7. En son kuruyemişi ekleyip karıştırınız.

8. Karışımı kek kalıbına döküp 45-50 dak. fırında pişmeye bırakınız.

9. Ekmeğin üst kısmı fazla kararırsa, üzerini yağlı fırın kağıdı ile kapatınız.

10. Ekmeğinizin piştiğini kontrol ediniz.

11. Kekinizi/ ekmeğinizi fırından çıkarıp soğumaya bırakınız.

Afiyet olsun...