Sahur'da nasıl beslenmeliyiz

SAHURDA BESLENME

Sahurda neleri kesinlikle yememeliyiz?

Sahur bizim gün boyunca aç veya tok kalmamızı sağladığı için burada tüketeceğimiz besinlere dikkat etmeliyiz.

Kesinlikle tüketmemeniz gereken besinler hamurlu gıdalar, şekerli gıdalar, rafine edilmiş gıdalar, kızartmalar ve yağlı gıdalar.

Sahurda en çok tüketmemiz gereken besinler neler?

Burada glisemik indeksi düşük besinler tercih etmenizi öneririz.

Önerdiğimiz besinler: Tahıllı, kepekli ekmek çeşitleri, yulaf ezmesi, müsli, rafine edilmemiş besinler, zeytinyağlı yemek çeşitleri, yoğurt, badem, ceviz, fındık ve meyve.

Sahur için önerileriniz neler?

Sahurda sıcak öğün tercih etmek yerine hafif ama gün boyu sizi tok tutacak besinleri tercih etmek daha doğru olur. Yani kahvaltı tercihiniz olsun.

Mümkünse tahıllı ekmek çeşitleri tercih edin. Gün içerisinde susamamak için tuzlu gıdalar tüketmeyin yani zeytin yerine ceviz, badem, fındık yiyebilirsiniz. Hem tok tutar hem sizi zinde kılar. Bunun yanında peynir ve yumurta gibi besinler de sizi tok tutar. Reçel, bal ve pekmez gibi besinler sizi hem çabuk acıktırır hem susatır. Bu yüzden bunların yerine şeker ihtiyacınızı meyveden yana kullanmanız daha faydalı olacaktır. Posalı gıdalar hem sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını sağlar, kabızlığı önler hem de gün boyu acıkma hissinizi baskılar. Bununla birlikte sıcak yaz günlerinde harareti bastırması için sahurda çay içmenizi tavsiye ederiz.

Sahurda yanlış beslenme sonucu karşımıza çıkabilecek rahatsızlıklar neler?

Sahurdan iftar saatine kadar çok uzun süren bir açlık dönemi olduğundan, sahurda kesinlikle yasak olan gıdalardan uzak durmanızı öneriyoruz. Böylece gün içerisinde halsizlik ve yorgunluk hissetmez ve konsantrasyon bozukluğu yaşamazsınız. Fakat sahurda az yiyip, az su içip veya sahura hiç kalkmamanız durumunda (iftar ile sahur aralığı az olduğundan dolayı geç yiyip yatmanız da mümkün), gün içerisinde kuvvetten düşer ve hipoglisemiye girer, normal rutin işlerinizi yapmakta zorluk çekebilirsiniz.

Sahurda içmemiz gereken su miktarı ortalama kaç bardak olmalı?

Sahur ile iftar saati aralığı kısa olduğundan, normal günde önerdiğimiz sıvı miktarını karşılayamayabilirsiniz. Bu yüzden bu zaman zarfında en az 1,5 -2 litre su içmeye çalışmanız sizin yararınıza olacaktır. Böylece dehidratasyon (yetersiz sıvı alımı) sorunu yaşamanız minimuma düşer. Ramazanda aynı zamanda hipotansiyon sorunu yaşayanların günde 1 şişe maden suyu içmeleri vücudun elektrolit dengesini korumasına yardımcı olur.

Hangi rahatsızlıkları olanlar oruç tutamaz?

Sürekli ilaç kullanmak zorunda olanlar, hipertansiyon, glukoz ölçümleri düzensiz olan diyabet hastaları, ciddi şekilde kalp rahatsızlığı olanlar, karaciğer yetmezliği olan hastalar, mide ülseri, safra kesesi iltihabı olanlar, hamileler, emzikliler, yaşlılar, ciddi akciğer yetmezliğinde, ağır enfeksiyon geçirenlerin oruç tutmamaları önerilir. Aksi takdirde serebrovasküler hastalıklarına davetiye çıkarmış olursunuz. Fakat her daim doktorunuza danışmanızı öneririz.

Sağlıklı ve huzurlu ramazanlar...

Uzm. Dyt. EMEL YILMAZ

İstanbul Diyet



Mail: emeldiy@yahoo.com



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