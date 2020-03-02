Selenyumun yaşlılıktaki rolü

Beslenme ve yaşam şekli ve bununla bağlantılı dejeneratif hastalıklar yaşlılık hızını belirleyen önemli faktörlerdir. Peki selenyum mineralinin buradaki önemi nedir?

Yaşlılık, ömrümüz boyunca hasarlı hücrelerin ve dokuların ‘strese’ karşı bir tepki birikimidir. Bu tarz bir hasar, fonksiyon kaybı oluşturduğu gibi hastalıklara karşı daha açık bir hale gelmemiz anlamına gelir. Bu yüzden beslenme ve yaşam şekli burada önemli bir rol oynar.

Hepimizin bildiği üzere bağışıklık sistemi yıllar içinde gelişir. Hücre onarım kapasitesi oksidatif hasarda ve DNA hasarında belirli bir süre sonra azalır. Yaş ile birlikte vücudun fonksiyonları azalırken sağlıksız beslenme, çevre faktörleri ve stresten dolayı daha da hızlanır. Vücudumuzu desteklemek için en çok ihtiyacımız olan mikro-besinler A, C, D, E, B2, B6, B12 ve folik asit vitaminleridir. Aynı zamanda demir ve çinko mineralleri ve selenyum da çok önemli bir rol oynamaktadır.

Selenyum temel bir eser elementidir ve antioksidan enzimlerin yapımlarında yer almaktadır. Vücudun bundan çok az ihtiyacı olmasına rağmen besinlerde çok az bulunabilir. Selenyum takviyesi kardiyovasküler hastalıklarda oksidatif hasara karşı koruma sağlayabilir.

İyi bir selenyum seviyesi, hücrenin iyi bir DNA onarım kapasitesi ile ilişkilidir. Çalışmalar selenyumun tümörlere karşı koruyucu bir fonksiyonu olduğunu göstermektedir. Bunun yanında birçok çalışma selenyum mineralinin kanda ve böbreklerde toksisite, kemoterapi ve radyoterapi yan etkilerini (oral mukozal enfeksiyonu, yutma sorunları, ishal gibi) azaltabileceği görülmüştür.

Mikro-besinlerin eksikliği ve yetersiz alımları dünyanın her bir yerinde görülmektedir. Her zaman sadece beslenme yoluyla iyi bir selenyum seviyesi yakalamak mümkün olmayabilir. Kişinin sosyal, ekonomik, eğitim düzeyi, etnik ve kültürel geçmişi kişinin beslenme seçeneğini etkilemektedir ve mikro-besinler açısından kişiyi olumsuz etkileyebilir.

Selenyum takviyesi kullanımı için hekiminize başvurulması gerekmektedir. Yüksek doz kullanımı toksik etki göstermektedir.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail: emeldiy@yahoo.com

www.emelyilmaz.com.tr