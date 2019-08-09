Sıcak Hava ve Spor

Sıcak havalarda spor yaparken beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz?

Hepimizin bildiği üzere sıcak havalarda spor yapmak dönem dönem zor olabiliyor. Tabi yaptığınız spora göre beslenmeniz detaylı bir şekilde değişkenlik gösterebilir. Bu yazımda sizinle genel anlamda nelere dikkat etmeniz gerektiğini paylaşacağım.

Öncelikle spor öncesi ve spor sonrası yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Yetersiz su tüketimi spor esnasında sizi halsiz ve yorgun kılar. Performansınızı olumsuz etkiler. Spor öncesi çay veya kahve içecek iseniz, yaptığınız spor süresini göz önünde bulundurmaya çalışın. Diüretik etkisi olan çay ve kahve sizi spor esnasında tuvalete gitmek için zorlayabilir. Spor sonrası terleme sonucu elektrolit kaybı oluştuğundan izotonik içecek veya sade maden suyu içmeye çalışın. Böylelikle tansiyon düşüklüğünü engellemiş olursunuz.

Spor öncesi en az iki saat önce son öğününüzü tüketmiş olun. Dolu mide ile antrenman yapmak performans sporlarında sizi olumsuz etkiler.

Şayet uzun mesafe veya yarış koşacaksanız bağırsak sisteminizi olumsuz etkileyecek besinlerden uzak durun. Yani kuru baklagiller, ishale neden olabilecek fazla miktarda kuru meyveler, karpuz, incir, kayısı ve erik gibi bağırsak çalıştırıcı meyveler sizi zorlayabilir.

Spor sonrası yapmış olduğunuz spora ve yoğunluğuna göre dengeli beslenmeye özen gösterin.

Hipoglisemi veya hipotansiyon gibi rahatsızlığınız var ise, uzun süreli antrenmanlarda veya yarışlarda yanınıza şeker veya tuz almayı unutmayın.

Çok terlemek çok yağ yakar anlamına gelmez. Sadece fazla oranda sıvı kaybeder spor sonrası tekrar sıvı takviyesi yapmak zorunda kalırsınız. Aksi halde halsizlik ve/ veya yorgunluk oluşur. Yağ yakımı için kardiovasküler egzersizler yapmaya çalışın.

Gazlı içecekler performansınızı olumsuz etkileyeceğinden tüketmemeye çalışın.

Müsabaka öncesi asitli içecekler, asitli besinler tüketmemeye çalışın. Örneğin turunçgiller, domates, üzüm gibi besinler midenizi rahatsız edebilir.

Son olarak beslenme konusunda bu konuda uzmanlaşmış bir diyetisyenden ve spor konusunda ise bir kişisel antrenörden daha bilinçli olmak adına bilgi almayı unutmayın.

Sporlu ve sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail:

Facebook