Sporcularda Coenzym Q10 kullanımı

Genç yaşta sporcu ölümleri oldukça sık duyulur oldu. Yoğun ve ağır fiziksel aktivitelerde örneğin bisiklet veya triatlon gibi, kalbe ve diğer kas gruplarına uzun süre yükleniliyor. Bazen sporcularda performans ve aşırı antrenman arasında çok ince bir çizgi vardır.

Bilimsel araştırmalarda fiziksel aktivite sağlıklı yaşamak için önerilsede, aşırı spor tam tersi bir etki yaratıp kalbe yükleniyor.

Coenzym Q10 enerji dönüşümünü desteklemekte ve antioksidan gibi görev yapmaktadır. Böylece kalp kasını ağır fiziksel aktiviteye karşı koruyabilmektedir. Coenzym Q10 birçok sporcularda dayanıklılığı arttırmak için hücresel enerji dönüşümü ile bilinmektedir.

Erkek sporcularda araştırılmış

Britanya’da, ‘Journal of Nutrition’ da yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar Q10 takviyelerin genç, sağlıklı ve erkek yüzücülerde, aşırı ağır antrenmanlardan kaynaklı, kalp kasındaki olumsuz etkileri engellediğini kanıtlamışlar. Bu tarz bir doku hasarı oksidatif stresten kaynaklanmaktadır.

Araştırmacılar katılanların coenzym Q10 takviyeleri alan ve almayanların, kalp hasarı ve oksidatif stres belirteçlerine bakmışlar. Her sporcu günde 2 kez, farklı antrenmanlarda hız ve dayanıklılık gerektiren yüzme programını uygulamış.

Antrenmanlar öncesi ve sonrasında kan örnekleri alınmış. Oksidatif stres ve kalp doku hasarı belirteçlere bakılmış. Coenzym Q10 alan sporcularda oksidatif stres veya doku hasarı bulunmamış.

Coenzym Q10 kullanan kişilerin creatine serum kinaz-MB, kardiyal Troponin I, myoglobin, LD ve lipid peroksidasyon değerleri antrenman öncesi ve sonrası gözle görülür bir şekilde değişkenlik göstermezken, Coenzym Q10 takviyesi almayanlarda ise bu değerlerde antrenman sonrası artış görülmüş.

Sonuç olarak Coenzym Q10 takviyesinin yoğun antrenmanların zararlı sonuçları için koruyucu bir etkisi mevcuttur.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

Mail: emeldiy@yahoo.com

www.emelyilmaz.com.tr

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