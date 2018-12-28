Yılbaşı Gecesi Neler Tüketmeliyiz?

Yeni yıla girerken sevdiklerimiz ile birlikte zaman geçirmek ve sohbet etmek keyifli olduğu gibi bir şeyler atıştırmak ve yemek mutlu olduğumuz anlardan biridir. Hatta bazen sadece yemek yeme ve içmekten ibaret bile olabilmektedir. Peki yılbaşı gecesi nasıl beslenmeliyiz ve nelere dikkat etmeliyiz?

Şayet yemek masasında tüm gece kalkmadan oturacak isek mümkün olduğunca masum besinleri tüketmeye özen gösterelim. Örneğin meze çeşitleri, sebze ve salata çeşitleri bolca olsun. Gece boyunca bunlardan tırtıklamanız daha sağlıklı olur. Yağlı besinlerden uzak durmak mümkün değil ise, tadımlık almaya özen gösterelim. Protein olarak balık, yoğurt, peynir, cacık ve yoğurdun içine girdiği yemek çeşitleri sindirim sistemimizi zorlamayacaktır. Masada mutlaka kuruyemiş ve meyve çeşitleri olsun. Tabi meyve tüketimini abartmamak kaydıyla. Çoğumuz için gecenin vazgeçilmezi olan alkol tüketimine dikkat etmeye özen gösteriyoruz çünkü 1 gram alkol 7 kaloridir. Aynı zamanda diüretik etkisi olduğundan bol bol su içmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde yetersiz sıvı alımı ertesi gün halsizlik ve yorgunluğa sebep olabilir. Bu durum sizi gün boyu etkileyebilir.

Tatlı seçeneklerinde en masum olanını tercih etmeye çalışıyoruz. ‘Bari bu gece serbest olsun’ dediğinizi duyar gibiyim, bu durumda porsiyon miktarlarını düşürüp 1 veya 2 tatlı çeşidi tüketebilirsiniz.

Alkol tüketimini abartmamaya özen gösteriyoruz. Aşağıdaki kalori değeri düşük olan alkolleri tercih edebilirsiniz.

1 kadeh kırmızı Şarap: 70 kcal

1 kadeh Baileys: 80 kcal

1 kadeh Şampanya: 95 kcal

1 kadeh Wiski: 100 kcal

1 bardak ince bel bardak Bira: 113 kcal

1 kadeh beyaz Şarap: 120 kcal

1 bardak cin: 132 kcal

1 bardak Duvel bira: 175 kcal

1 bardak Leffe bira: 205 kcal

Mutlu ve sağlıklı yıllar dileğiyle…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz

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