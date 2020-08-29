Mutfağımızın geleneği: Aşure

Aşure; içerisindeki baklagiller, yağlı tohumlar, meyveler ve tam tahıl kaynakları ile hem doyurucu ve besleyici hem de keyifli bir geleneksel tatlımız. Ben de hazır aşure günü kapımızı çalmak üzereyken bu yazımda sizlerin çok fazla merak ettiği 3 soru ile aşureye bakış açımı yansıtmak istedim...

1. Aşurenin soğuduktan sonra tüketimi daha sağlıklı... Neden mi?

İçeriğinde karbonhidrat bulunan besinlerin dumanı üzerinde tüterken glisemik indeksi yani kan şekerini artırma potansiyeli daha yüksektir. Bu besin soğuk tüketildiğinde glisemik indeksi düşer ve kan şekerini daha dengeli etkiler. Bunun içindir ki bizler, sıcak patates püresindense soğumuş bir patates salatasını daha çok tavsiye ederiz. Keza aşurenin de dumanı üzerindeyken değil, buzdolabında soğuduktan sonra tüketimi daha iyi bir alternatif olacaktır.

2. Aşure için zararlı diyorlar, doğru mu?

Mutfağımızda, tencerede pişen bir yiyecek veya tatlı için zararlı demek çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Aşure ise aslında geleneksel mutfağımızın besleyici tatlılarından;

- Lif açısından zengin, protein içeriği ile tokluğu artıran kurubaklagiller ve tam tahıl kaynakları;

- E vitamini, magnezyum, çinko, potasyum kaynağı yağlı tohumlar;

- Vitamin, mineral, lif içeriğinden zengin meyveler ile dengeli tüketildiğinde sağlığı olumlu etkileyebilir. Aşurenin içeriğine bakıldığında ve sağlık düşünüldüğünde şeker miktarı mutlaka önemsenmeli. Şeker miktarı azaltılıp meyve ve tarçın miktarı artırıldığında aşurenin daha sağlıklı bir hale dönüşeceği kesin!

3. Zayıflama diyeti uyguluyorum, aşure yiyebilir miyim?

Gayet tabii! Zayıflama diyeti uygulayanlar da aşure yiyebilir. Ortalama bir kase aşurenin tamamını bir ana öğün yerine ya da yarısını bir ara öğün yerine tüketebilir böylece kilo verme sürecinizi destekleyebilirsiniz.

Eh o zaman hepimize afiyet, şifa olsun!

Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman

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