Saç dökülmesine karşı beslenme önerileri

Her gün yaklaşık 0,35 milimetre uzayıp, sürekli olarak üretilen ve dökülen vücudumuzda en hızlı gelişen dokulardan birisi saçlarımız... Bu hızlı gelişim de gayet tabii alınan yeterli enerji ve besin ögeleri ile gerçekleşiyor. Dolayısıyla olması beklenenden fazla saç dökülmesinin nedenleri arasında çeşitli beslenme sorunları var olabilir. Örneğin;

- Çok düşük enerji içerikli beslenme (şok diyet, ketojenik diyet vb)

- Bireysel -size özgü- olmayan bir beslenme planı ile ilerleme,

- Yetersiz protein alımı,

- Bazı vitamin, minerallerin (Niasin, Biotin, C ve D vitamini, Demir) yetersiz alımı gibi...

Saç dökülmesine karşı neler yapılabilir?

İhtiyacınız kadar enerji alın.

Yeni bir hücre ve dokunun oluşumu için yeterli enerji tüketimi birincil kuraldır. Enerji yetersiz tüketildiğinde hem yeni dokunun oluşumu aksar hem de vücut yağları ve proteinleri parçalamaya başladığında saç üretimi için gerekli amino asitler vücutta bulunamaz.

Yeterli protein alın.

Saçın %80'i keratin yani protein. Dolayısıyla eksik protein alımında saç dökülmesi artıyor ve yeni saç oluşamıyor.Yeterli protein alımı ile saç kalitesi, dayanıklılığının arttığı ve dökülmesinin azaldığı bilinmektedir.

Proteinlerden, Lizin amino asidi ise saç gelişiminde önemlidir. Özellikle hayvansal besinlerde (et, balık, yumurta) bulunan bu amino asidin eksikliği gelişen bireylerde (örneğin; vegan, vejetaryen beslenen bireyler) saçların daha fazla dökülmeye meyilli olduğu düşünülmektedir.

Vücudun vitamin-mineral depolarını doldurun.

Demir eksikliği olan bireylerde özellikle de saç dökülmesine genetik yatkınlık varsa saç dökülmesi artıyor.

Çinko eksikliğinde saç dökülmesi çok yaygın bir şekilde düşünülse de çalışmalar bu fikri desteklemiyor. Ağır beslenme bozuklukları dışında çinko ile saç dökülmesi arasında tutarlı bir ilişki gözlenmemiştir. Ve Çinko minerali +2 değerlikli bir mineral olduğundan takviye uygulamalarında Demir, Magnezyum, Kalsiyum gibi minerallerin emilmesini olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden eksikliği tespit edilmiş bir çinko düzeyine sahipseniz ve hekiminiz takviye reçete ettiyse öğünlerden 2 saat sonra almanızı tavsiye edebilirim.

B grubu vitaminlerinden Biotin ve Niasin'in saç gelişiminde olumlu etkileri bulunmaktadır. Biotin eksikliği özellikle çiğ yumurta tüketen bireylerde görülebilir, çünkü çiğ yumurtada bulunan ancak piştiğinde ortadan kaybolan 'avidin' biotin'i bağlayarak emilimini engellemektedir.

Yine C vitamini kollajen ve keratin sentezinde önemli olduğundan, yeterli alınmalıdır.

Henüz netlik kazanmamış olsa da saç dökülmelerinde, D vitamini kan düzeyine bakılmasını öneren bilim insanları vardır.

Son söz; saç dökülmesi probleminiz varsa kan değerlerinin kontrolü ve deneyimli bir beslenme uzmanı ile beslenme geçmişinizin değerlendirilmesi ve bireysel beslenme planı ile ilerlemek önemli.

Sağlıklı günler dilerim,

Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman

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