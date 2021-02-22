Gözenek sıkılaştırmaya yarayan kozmetik içerikler nelerdir?

Geniş gözenekler kadın erkek herkes için can sıkıcı bir problemdir. Her cilt tipinde karşılaşılabilen bu problemin nedenlerinin tespit edilmesi ve hangi içerikli ürünlerin kullanılması gerektiğine uzman hekim tarafından karar verilmesi gerekir.

Gözenek Genişleme Problemi Neden Olur?

Vücudumuzun birçok yerinde gözenekler mevcuttur. Bu gözeneklerimizin görevleri ise fazla olan yağ ve terin vücudumuzdan dışarı atılmasını sağlamak bununla beraber bakteriyel enfeksiyonlardan cildimizi korumaktır. Cildimizin ısısının düzenlemek ve doğal işleyişin devam etmesi için gözenekler önemlidir.

Bilinenin aksine gözenekler genişleyip sonra tekrar kapanmazlar. Çünkü gözenekler herhangi bir kas sistemine sahip değillerdir. Genişlemenin sebebi yanlış bakım ya da yanlış ürün kullanımıdır.

Gözenekler Neden Genişler?

Gözeneklerde cildi zararlı bakterilerden korumak için keratin ve sebum bulunur. Kişiden kişiye değişmekle birlikte ciltteki hücre döngüsü yavaşlar ve bu yavaşlama etkisiyle cilde fazla bulunan keratin ve sebum atılamaz. Atılamayan keratin ve sebum ölü hücreler olarak ciltte birikmeye başlar.

Bunun yanı sıra ciltte bulunan yağ bezleri çevresel ya da içsel faktörler etkisiyle fazla yağ üretmeye başlar. Oluşan bu fazla yağ ile ölü derilere karışarak gözenekleri tıkar. Bu tıkanma ile gözenekler yağı dışarı atabilmek için genişlemeye başlar. Tüm bunların sonucunda ise normal halinden daha büyük gözüken gözenekler oluşur.

Geniş gözeneklerin En bilinen nedenleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

-Komodejenik olan cilt bakım ürünleri

-Alkol içeren makyaj ve cilt bakım ürünleri

-Kolajen kaybı

-Elastikiyet azalması

-Gereğinden sert cilt temizle yöntemleri

-Cildi nemsiz bırakmak

-Sıcak havaya maruz kalmak

-Genetik ve hormonal değişiklikler

Cildi Sıkılaştırmak İçin Kullanılabilecek Ürün İçerikleri Nelerdir?

Yapılabilecek en önemli şey kişinin cildini tanımasıdır. Kişi cildini ne kadar iyi tanırsa o kadar doğru ve etkili tedavi uygulanacaktır. Makyaj ya da cilt bakım ürünlerinde ise dikkat edilmesi gereken notlar ise;

-Cilt bakım rutinlerinizde haftada bir ya da iki defa cildi yumuşatan ve antioksidan bakımları uygulayabilirsiniz. Tercih edeceğiniz içerikler ise salisilik asit, retinol, yüksek konsantre niasinamid içeren ürünler olmalıdır. Bu sayede sebum fazlalıklarınızdan kurtularak geniş gözenek görünümünü azaltabilirsiniz.

-Cildin yenilenmesini kolaylaştıran AHA, BHA, PHA asitlerinden ihtiyacınıza göre olanı tercih edebilirsiniz. Bu asitler sebum oluşmasını azaltacağı için gözenekleriniz genişlemeyecektir.

-Peptit içeren ürünlerle cildinizi nemlendirerek sıkı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca

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