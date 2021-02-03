Granactive Retinoid: Yeni nesil yaşlanma karşıtı retinol

Olumlu etkileriyle dermatologların ve cilt ürünlerini denemeyi sevenlerin gözdesi retinoldür.

Retinol A vitamininin bir türevidir. Ciltte kolajen üretimini attırır. Kendi türündeki en etkili çeşidi olarak biliniyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor, kısaca özetlemek gerekirse;

-Yeni cilt hücreleri üretmek

-Kırışıklık görünümünü azaltmak

-Sıkı cilt görünümü sağlamak

-Yaşlanma karşıtı etki

-Akne tedavisinde

-Gözenek sıkılaştırma

-Cilt tonu eşitleme

-Leke görünümünü azaltma

-Antioksidan görevi

Retinolün bu kadar etkili olmasının sebebi ise cildimizde bulunan enzimlerin retinolü hücre yenileme görevi olan retinoik aside dönüştürmesidir. Bu sayede cilt iyileşmeye başlıyor ve hücreler gençleşiyor.

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki 12 haftalık düzenli retinol kullanımı sonrası kolajen üretimi arttığı için kırışıklıklar görünür şekilde azalmaya başlıyor.

Retinol kullanırken önemli olan noktalar biri kullanma amacınız. Yaşlanma belirtileri için mi, akne tedavisi için mi kullanacağınız oldukça önem taşıyor. Kişiden kişiye değişmekle beraber genellikle hücre yenilenmesi ve kolajen üretimi 29- 30 yaşlarında azalmaya başlar. Genetik ve çevresel faktörler bu sürenin üzerinde etkilidir.

Tavsiye edilen retinol kullanım yaşı ise 30’lu yaşların başı oluyor. Ancak kişiye rahatsızlık veren leke, akne, renk tonu eşitsizliği sorunlarında hekim kontrolünde olmak şartıyla daha erken yaşlarda cilt bakımına eklenebilir.

Granaktif retinoid ise Retinol ile ortak etkinlikte olup farklı olarak herhangi bir tahriş ve dezavantaj riski olmadan, birden fazla yaşlanma belirtisine karşı retinole göre daha iyi sonuçlar verdiği gösterilen bir retinoid komplekstir.

Bu ürün, yaşlanma belirtilerinde tahriş riski olmadan retinole göre daha iyi düzelme sağladığı gösterilen yeni nesil retinoid teknolojileri kullanılır. Bu teknolojiler, konsantrasyon açısından doğrudan retinol ile karşılaştırılamaz çünkü farklı bir retinoid molekülü içerirler, benzer şekilde Retinol, Retinoik Asit ile konsantrasyon açısından da karşılaştırılamaz.

Retinol nasıl kullanılmalıdır?

Tavsiye edilen kullanım şekli şu şekildedir;

-Serum formunda olan ürünler ise gece kreminden önce kullanılmalıdır.

-Krem formunda olan ürünler gece serumundan sonra kullanılmadır.

-Retinolün anti-aging özelliğinden yararlanmak isterseniz antioksidan içeren kremlerinizle beraber kullanabilirsiniz.

Retinol içerikli ürünler kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Kullanım dozundan fazla uygulanması ciltte hassasiyet yaratabilir. Cildi retinole alıştırarak ilerlemek en sağlıklı yol olacaktır. Kademeli olarak içeriğin gücünü ya da dozunu arttırabilirsiniz. Cildiniz verdiği reaksiyonlara göre kullanım sıklığını belirleyebilirsiniz. İlk başta gün aşırı kullanmanız daha doğru olacaktır.

Güneşe karşı hassasiyeti de arttırdığı için lekelenmelere sebebiyet verebilir. Mevsim fark etmeksizin yüzünüzü iyice arındırıp mutlaka güneş koruyucu bir ürün kullanmalısınız. Yaz dönemlerinde retinol kullanımı tavsiye edilmez.

Granaktif retinoid kullanımında ise ciltte tahriş riski olmadığı için alıştırma dönemine gerek yoktur. Günde bir kez geceleri kullanmak yeterlidir. Göz çevresi gibi hassas bölgelere dahi güvenle kullanabilirsiniz. Granaktif retinoid güvenli kullanımı ile en hassas ciltlerin bile kullanabileceği, diğer retinollere göre de daha etkili olduğu gösterilmiş yeni nesil mucize retinol/ retinoid grubudur.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca