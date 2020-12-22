İple kaş kaldırma nasıl yapılır?

İplerle kaş kaldırma, kaşları kaldırmak için yapılan kozmetik bir işlemdir. Kaş kaldırma, alın ve kaşın yumuşak dokusunu ve derisini kaldırarak alın, kaş ve göz çevresindeki bölgenin görünümünü iyileştirir.

Yaşlanma tipik olarak kaşların aşağı inmesine neden olur. Deri ve yumuşak dokular elastikiyetini kaybettikçe kaş ve kirpik arasındaki mesafe de kısalır. Kaşların alt pozisyonu sizi yorgun, kızgın veya üzgün gösterebilir. Kaş kaldırma ile tazelenmiş ve daha hoş bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Faydaları

Alın boyunca yatay olarak gelişen kırışıklık çizgilerinin yanı sıra burun köprüsünde, gözler arasında oluşan çizgileri azaltır. Kaş arası çizgileri ve dikey kırışıklıkları iyileştirir. Çehrenizi kaplayan sarkık kaşları kaldırır. Kaşlara diri ve genç bir görünüm verir.

Kimler için uygundur?

Eğer kaşlarınız arasında ve alnınızda yatay ve dikey kırışıklıklar var ise, kaşlarınız göz kapaklarınızı kaplıyorsa, şekilsiz, düz veya aşağı kavisli kaşlarınız var ise iple kaş kaldırma size göre olabilir.

İplerle kaş kaldırma ameliyatsız bir kaş kaldırma işlemidir. Minimal invaziv kaş kaldırma işlemi lokal anestezi altında yapılır ve alnı gençleştirmek için tasarlanmıştır.

Yaklaşık 60 dakika sürer, minimum rahatsızlık içerir ve iyileşme süresi genellikle beş ila yedi gündür. Bununla birlikte, potansiyel kanama riski nedeniyle, hastalara her zaman tedaviden sonraki birkaç gün için özel bir şey planlamamalarını tavsiye ederiz. Sonuçlar 18 aya kadar sürebilir.

Yaşlanmaya bağlı kaş düşüklükleri yaşıyorsanız, alanında uzman bir cerrahtan sizin durumunuza özel daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca

www.instagram.com/drnezihkaraca/