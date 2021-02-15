Kozmetik ürünlerde kullanılan azelaik asit nedir, ne işe yarar?

ASİT İÇEREN KOZMETİK ÜRÜNLER NEDİR?

Asit içeren kozmetik ürünler cildi ölü hücrelerden arındırmak için tercih edilen asitlerdir. Bu asitler diğer peeling ya da temizleme yöntemlerine kıyasla oldukça güçlüdürler. Ölü derilerin ciltten atılmasını sağlar ve cildin yenilme sürecini hızlandırırlar.

ASİT İÇERİKLİ ÜRÜNLERİN KULLANILMASININ FAYDALARI NELERDİR?

Kişinin ihtiyacına uygun olarak seçilen asit sayesinde;

-Cilt ölü derilerden arınır.

-Sivilceler iyileşir.

-Lekeler açılmaya başlar.

-Kolajen sentezi hızlanır.

-Cildin elastikiyeti artar.

-Canlı ve eşit bir cilt görünümü elde edilir.

ASİT İÇERİKLİ ÜRÜNLER KULLANILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

İlk olarak cildin yapısı önemlidir. Çok hassas ya da cilt hastalığı olan kişiler uzman hekim eşliğinde asit kullanıma başlamalıdır. Diğer önemli nokta ise asitlerin ne oranda kullanılacağıdır.

Cildi asit kullanımına yavaş yavaş alıştırmak önemlidir. Zaman geçtikçe kullanılan asit miktarı arttırılabilir. Güneşli havalarda ya da yaz mevsiminde güneş koruyucusu kullanmak önemlidir. İyice cilde yedirilmeyen ya da temizlenmeyen asitler lekelere sebebiyet verebilir.

Asitleri kesinlikle kullanmaması gereken kişiler ise;

-Cilt yüzeyinde açık yarası ve enfeksiyonu olanlar kişiler

-Hamile ve emzirenler kadınlar

-Son altı ayda isotretinoin kullanımı olanlar

-Sedef hastaları

-Atopik dermatiti sorunu yaşayanlar

-Radyasyon tedavisini uygulayanlar

-Yakın zamanda yüzünde cerrahi işlem yaptırmış olanlar

-Diyabet hastaları gibi zayıf yara iyileşmesi olan kişiler

AZELAİK ASİT NEDİR, NE İŞE YARAR?

Azelaik asit; arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda doğal olarak bulunan bir asit çeşididir. Antimikrobiyal ve antienflamatuar özelliklere sahip asittir. Diğer asitlere kıyasla daha nazik bir soyucudur bu sebeple hassas ciltlere daha uygundur.

Cilt tonunu ve dokusunu iyileştirmeye yardımcı olan azelaik asit özellikle akne ve roza hastalığının tedavisinde tercih edilmektedir. Akne ve iltihaplanlamalara sebep olan bakterilerinin varlığını azaltır ve ciltte meydana gelen kızarıklık, düzensiz cilt tonu problemlerini tedavi eder. Bununla beraber cilt çatlaklarını sınırlamaya yardımcı olabilecek keratin üretimini de azaltır.

Sağladığı faydaları detaylıca inceleyecek olursak;

-Akne sorunlarını azaltmaya yardımcı olur. Akne oluşumuna sebep olan bakterileri öldürerek irini azaltır. Kistik akneler için tercih edilen bir asit türüdür. Antiinflamatuar etkisi ile lekelerin zaman içinde açılarak daha az görünür olmasına yardımcı olur. Hücre yenilemesini arttırarak cilt tonunu eşitlenmesini hızlandırır.

-Ciltte oluşan kızarık görünümü tedavi eder. İçeriği sayesinde hücrelerin normal büyüme sürecini düzenler. Roza gibi damar genişlemesi ile oluşan rahatsızlıklarda oluşan kızarık görüntüyü tersine çevirmekte etkilidir.

-Peeling etkisine sahiptir. Düzenli kullanım ile beraber cilde peeling etkisi yaparak pürüzsüz bir görünüm elde edilmesini sağlar. Genişlemiş gözenek görüntüsünü azaltır.

-Yaşlanma belirtilerini azaltır. Reaktif oksijen türlerini içerdiği için cilt lekelerini ve renk tonunu eşitleyerek daha genç ve sağlıklı görünen bir cilt görünümü sağlar.

AZELAİK ASİT NASIL KULLANILMALIDIR?

Kişinin ihtiyacına göre jel, köpük ya da krem şeklinde kullanılabilir. Genel olarak önerilen kullanım şekli ise;

Cilt ılık bir suyla nazikçe temizlenir. Kullanılan temizleyicinin cilde zarar vermemesi oldukça önemlidir. Cilt hafifçe kurulanır. Uygulanacak böyle az miktarda asit uygulanır. Ardından cildin kuruması beklenir. Asit kurumadan cilde hiçbir şey sürülmemelidir. Kuruduktan sonra losyon ve makyaj uygulanabilir.

Kişinin cilt tipine ve doktor önerisine göre bu rutin haftada 1 – 2 kere yapmak yeterli olacaktır. Asit kullanımı sonucunu 4 ila 6 ay içinde görmek mümkündür.

Olası yan etkiler ise; cilt yanması, kuruluk, kızarıklık ve tahriş olarak görülebilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise güneşten cildi korumaktır. Asit kullanılan dönemlerde mevsim fark etmeksizin mutlaka güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca

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