Rozasea (gül hastalığı) tedavisinde kullanılan yöntemler

Gül hastalığı, yüzünüzde kızarıklığa ve gözle görülür kan damarlarına neden olan yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Aynı zamanda küçük, kırmızı, irin dolu yumrular oluşturabilir. Bu belirti ve semptomlar haftalarca ya da aylarca alevlenebilir ve sonra bir süre kaybolabilir. Rozasea sivilce, diğer cilt sorunları veya doğal kızarıklık ile karıştırılabilir.

Rozasea herkesi etkileyebilir. Ancak en çok orta yaşlı, açık tenli kadınlarda görülür. Kesin bir tedavisi yoktur, ancak belirti ve semptomlar kontrol edilebilir ve azaltılabilir.

Yüzde kızarıklık ve sivilceye benzeyen şişlikler, göz sorunları ve zamanda burunda büyüme gül hastalığında en yaygın görülen semptomlardır.

Gül hastalığının kesin nedeni bilinmese de kalıtsal ve çevresel faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Kötü hijyen rozasea’ya neden olmaz. Sıcak içecekler ve baharatlı yiyecekler, kırmızı şarap ve diğer alkollü içecekler, aşırı sıcaklıklar, güneş ışığı veya rüzgar, duygular, egzersiz yapmak, bazı tansiyon ilaçları dahil olmak üzere kan damarlarını genişleten ilaçlar ve çeşitli kozmetik ürünler rozasea’ya neden olan faktörlerden bazılarıdır.

En yaygın görülen komplikasyonlar; zamanla burnunuzdaki ve yanaklarınızdaki yağ bezleri genişleyerek burnunuzun üzerinde ve çevresinde doku birikmesine neden olur. Bu komplikasyon erkeklerde çok daha yaygındır ve yıllar içinde yavaş yavaş gelişir.

Rozasea’yı teşhis etmek için spesifik bir test kullanılmaz. Bunun yerine, semptomların geçmişine ve cilt muayenesine bakılır. Sedef hastalığı, egzama veya lupus gibi rozasea’ya benzer belirtilere sahip hastalık ihtimallerini elemek için test yaptırmanız gerekebilir. Semptomlarınız gözlerinizi ilgilendiriyorsa, doktorunuz sizi değerlendirme için bir göz doktoruna sevk edebilir.

Rozasea tedavisi, belirti ve semptomları kontrol etmeye odaklanır. Çoğu zaman bu, iyi cilt bakımı ve reçeteli ilaçların bir kombinasyonunu gerektirir. Tedavinizin süresi, belirti ve semptomlarınızın türüne ve şiddetine bağlıdır. Tekrarlama yaygındır.

Son yıllarda yeni rozasea ilaçları geliştirilmiştir. Doktorunuzun reçete ettiği ilaç türü, hangi belirti ve semptomlarla karşılaştığınıza bağlıdır. Size uygun bir tedaviyi bulmak için farklı seçenekleri veya bir ilaç kombinasyonunu denemeniz gerekebilir.

Lazer tedavisiyle etkili sonuçlar elde edilebilir

Lazer tedavisi olarak Nd-YAG lazer ve diğer ışığa dayalı IPL ve BBL teknolojili tedaviler, genişlemiş kan damarlarının kızarıklığını azaltmaya yardımcı olabilir. Cildinizin daha iyi görünümünü korumak için periyodik olarak tekrar tedavilere ihtiyaç duyulabilir.

Bazı kişisel bakım uygulamaları, rozasea belirtilerini ve semptomlarını kontrol etmenize ve alevlenmeleri önlemenize yardımcı olabilir:

Tetikleyicileri belirleyin ve bunlardan kaçının. Sizin için alevlenmelere neyin sebep olduğuna dikkat edin.

Yüzünüzü koruyun. Günlük güneş kremi uygulayın. Ultraviyole A ve B ışınlarını engelleyen geniş spektrumlu, 30 veya daha yüksek SPF ile bir güneş kremi kullanın. Yüzünüz için kullandığınız herhangi bir topikal ilacı uyguladıktan sonra ve herhangi bir kozmetik uygulamadan önce güneş kremi sürün.

Cildinizi korumak için şapka takın ve öğle güneşinden kaçın. Soğuk, rüzgarlı havalarda fular veya kar maskesi takın.

Cildinize nazik davranın. Yüzünüzü çok fazla ovmayın veya dokunmayın. Sabun olmayan bir temizleyici kullanın ve sık sık nemlendirin. Alkol veya diğer cilt tahriş edici maddeler içeren ürünlerden kaçının.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca

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