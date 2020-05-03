Ekzokrin pankreatik yetmezliği (EPI)

Psikonöroimmünoloji

Gastrointestinal sistem (sindirim sistemi) daima hastalarımızın tedavisinde merkez olmalıdır. Genel olarak, odak esas olarak bağırsak ve karaciğerin işlevidir. Bunlar, elbette, her zaman dikkat edilmesi gereken sindirimin çok önemli parçalarıdır. Ancak pankreasın işleyişi de sindirimde önemli ve merkezi bir rol oynar.

Pankreas hem hormon (Endokrin) salgılayan hem de sindirim enzimi (Ekzokrin) salgılayan bir organdır. Kötü beslenme ve gün içerisinde çok öğün ile beslenme pankreasın sindirim işleri ile ilgilenmesini engeller. Bunun yerine ağırlıklı olarak kan şekeri ile ilgilenmek zorunda kalır. Sonuç olarak sindirim problemleri ve buna bağlı diğer sorunlar ortaya çıkar.



Pankreas genellikle insülin ve glukagon üretimini düşünmek zorunda kalıyor. Bu özellikle sindirim sistemi içindeki pankreasın görevini etkisiz kılar. Mevcut yaşam tarzımız ve diyetimiz pankreastan çok şey istiyor. Kesinlikle çok fazla karbonhidrat içeren batı diyeti pankreas üzerinde stres yaratır.

Eksokrin pankreas fonksiyonunda azalma

Azalan pankreas ekzokrin fonksiyonu, ince bağırsakta pankreatik enzimlerin azalmış aktivitesi ile karakterizedir. Bozulmuş ekzokrin pankreas fonksiyonunun nedenleri çok çeşitlidir. Hayvan ve insan çalışmalarında (Dominguez-Munoz, 2007 dahil) aşağıdakilerin sıklıkla neden olduğunu göstermektedir:

-Oddi sfinkterinin spazmı

-Pankreasın endokrin kısmındaki problemler

-Safra kesesi taşları

-Alkol kötüye kullanımı

-Tütün

-Mikro besin eksikliği

-Çok fazla (rafine edilmiş) karbonhidrat içeren diyet

-Yüksek kalorili diyet

-Baklagiller ve tahılların büyük miktarda alınması

-Çok az / çok fazla hareket



Mevcut diyetimizdeki yüksek baklagiller ve tahıllar, muhtemelen ekzokrin pankreatik yetmezliğin temel nedenlerinden biridir. 1980'lerde ve 1990'larda, çeşitli çalışmalar baklagillerdeki tahılların ve proteaz inhibitörlerinin pankreatik enzimlerin üretimini ve aktivasyonunu inhibe edebildiğini göstermiştir. 1999 yılında Loren Cordain tahıl ve baklagillerden elde edilen liflerin ekzokrin pankreatik fonksiyon üzerinde büyük etkisi olan lektinler, saponinler ve proteaz inhibitörleri içerdiğini ekledi.

Endokrin ve ekzokrin birlikte gider

Ekzokrin pankreatik yetmezlikte çok önemli bir faktör, pankreasın aşırı yüklenmiş bir endokrin fonksiyonudur. Pankreasın hem endokrin kısmı hem de ekzokrin kısmı birbirinden etkilenir. Yetersiz kan şekeri yönetimi (hipoglisemi ve diyabet dahil) sindirim sisteminin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ancak bu durum başka bir yol için de geçerlidir. Kötü ekzokrin fonksiyonun pankreasın endokrin fonksiyonu için de önemli sonuçları vardır.



Bu nedenle, çoğu zaman tedavi sadece pankreasın iki fonksiyonundan birini tutarlı bir şekilde desteklemek zorunda kalmayacak, aynı zamanda tam bir müdahale uygulamamız gerekecek. Hem endokrin fonksiyonu hem de ekzokrin fonksiyonu tedavi edilmelidir.

Ekzokrin pankreatik yetmezlik belirtileri

Semptomların çoğu zayıf yağ, protein ve karbonhidrat sindiriminden kaynaklanır. Bu nedenle EPI'den muzdarip çoğu insanın neredeyse her zaman yağlı dışkıları vardır. En yaygın belirtiler:

-İshal dahil sindirim şikayetleri

-Yağlı, yapışkan, kokulu tabureler

-Şişkinlik

-Kötü nefes

-Baş ağrısı

-Alt karın ağrısı

-Yağ asitlerinin ve yağda çözünen besin maddelerinin zayıf emilimi

Endokrin sistem bitkinliği

Primer pankreas bozuklukları sıklıkla ekzokrin pankreatik yetmezliğinin sonucudur:

-Kronik pankreatit

-Kist Fibrozu

-Akut pankreatit

-Pankreas kanseri

Ekzokrin pankreas yetmezliği diğer sendromlarda da önemli bir rol oynar:

-Crohn hastalığı

-Laktoz emilim bozukluğu

Ekzokrin pankreatik yetmezlik, kontrol edilmezse diğer birçok sağlık sorununa yol açabilecek yaygın bir durumdur. EPI tedavisi uygun bir diyet, yeterli egzersiz, gevşeme, bağırsak florasını ve bağırsak epitelinin optimize edilmesi ve sindirim enzimlerinin takviyesi ile olmalıdır. (Lütfen bunun pankreatit formlarında kontrendike olduğunu unutmayın). Ekzokrin doku hem de endokrin doku onarılmalıdır!

EPI keşfedildikten ve tedavi edildikten sonra bağırsak tedavisine başarıyla başlanabilir. Yeterli sindirim enzimlerinin optimal bağırsak florasıyla kombinasyonu, sağlıklı sindirimin ve dolayısıyla başarılı bir tedavinin temelidir.



Sonuç

Sağlık için sadece pankreasın endokrin işlevi önemli değildir. Özellikle, pankreasın ekzokrin fonksiyonu sindirimde önemli bir rol oynar ve bu nedenle sindirim şikayetlerinde ve bozukluklarında büyük dikkat gerektirir. Pankreas ekzokrin fonksiyonu, sindirim enzimleri ve sodyum bikarbonat üretmekten oluşur. Ekzokrin pankreas yetmezliği yaygındır ve öncelikle yanlış beslenme, çok fazla alkol, stres ve çok az egzersiz de dahil olmak üzere mevcut yaşam tarzımızdan kaynaklanmaktadır. Ekzokrin fonksiyon aynı zamanda endokrin fonksiyonunu etkiler veya bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle kan şekeri yönetimi ile ilgili problemler ekzokrin fonksiyonda problemlere neden olur. İyi terapi her iki doku tipine de destek sağlar ve bu nedenle tam bir müdahale olmalıdır.

Yukarıdaki içerik bilgilendirme amaçlıdır. Gerekli değerlendirme ve uygulamaların bir sağlık profesyoneli gözetiminde yapılması gerekir.