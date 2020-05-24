Üst boyun (C1-C2) ve bel ağrısı bağlantısı

Bel ağrısının boyunda bir soruna gerçekten bağlanabileceği garip gelebilir. Bu durum nasıl gerçekleşir? Vücudun bir birim olarak nasıl çalıştığına daha yakından bakalım ve bunun nasıl mümkün olabileceğini anlayalım. Vücudunuzda bir yerde ağrınız varsa, bel ağrısında olduğu gibi, ağrının kaynağının tamamen başka bir yerde olabileceğini fark etmek önemlidir. Üst boyun omurlarının (üst servikal omurga) kemiklerinden birinde yanlış hizalama varsa, omurganın tamamını, özellikle bel bölgesini olumsuz etkileyebilir.

C1 veya C2 omurları yanlış hizalandığında, kemikler, dokular ve kaslar genellikle kompansasyon (Uyum) için pozisyon değiştirir. Milimetrenin ¼ değerinde küçük bir yanlış hizalama (C1-C2 fiksasyon) bile başın dengesizleşmesine neden olabilir. Bu, vücudun düzeltme refleksi denilen olayı başlatmasına neden olur. Bunun amacı ufuk çizgisi ile gözleri düz tutmaktır. Vücut yeni kafa pozisyonuna uyum sağlamak için değiştikçe, omurga da buna uyum sağlamaya başlar. Kula çınlaması, baş ağrısı, baş dönmesi ve bel ağrısı da dahil olmak üzere birçok soruna neden olur.

Beyin sapı, beyin ve beden arasındaki iletişim yoludur. Yanlış hizalama nedeniyle (C1-2) stres altındaysa, uygunsuz sinyaller gönderebilir (Baş ağrısı- Vertigo-Kulak çınlaması- Kronik ağrı sendromu). Üst boyundaki basınç sensörleri beyne mesaj gönderemez. Beyin sapı kulaklardan uygun sinyalleri iletmediği için denge sorunları ortaya çıkar. Beyin sapındaki stres nedeniyle beyin omurilik sıvısı akışı ve kan akışı engellenir.

Omurganın yanlarındaki kaslar doğrudan beyin sapından gelen sinirler tarafından kontrol edilir. C1'in (atlas) serbestçe hareket edebildiği göz önüne alındığında, yanlış bir pozisyonlanma beyin sapında basınç oluşturabilir. Bir atlas fiksasyonu meydana geldiğinde, bu kritik sinirlere etki eder ve diğer fonksiyonların yanı sıra, omurganın bir tarafı boyunca uzanan kaslara sinir akışını etkiler ve kas spazmına neden olur. Omurganın bir tarafındaki kaslar kasıldıkça, bir kalça yukarı çekilir, böylece bir bacağın diğerinden daha kısa görünmesine neden olur. Bu, vücudun eğilmesine ve omurgada skolyoz gelişmesine neden olur. Bel bölgesindeki kasları etkileyebileceğinden ve omurgaya binen yük artacağından bel problemleri geliştirebilir.

Atlas ve axis (C1-C2) zemininde meydana gelen bu fiksasyon duramater yapısını etkiler (Duramater, omirilik üzerini kaplayan zar). Bu yapı Üst boyun bölgesi ve sakrum-kuyruk sokumu bölgesi (S2-S4) ile temas kurar. C1-2 yanlış hizalanma duramater yapısına stres bindirir. Bu stres kuyruk sokumu-sakrum daha sonra bel bölgesine aktarılır.

Atlas transvers bölümü (Yan çıkıntı) fiksasyon nedeni ile vagus sinirini irrite eder. Vagus- sağ sakroiliak eklem disfonksiyonu geliştirir. (Vagus- bağırsak ağırlıklı sağ taraf). Ayrıca Vagus-Frenik sinir bağlantısı (Frenik sinir, diyafram kasını çalıştıran sinir) nedeni ile frenik sinirde etkilenir. Diyafram kasında disfonksiyon meydana gelir. Diyafram kasımız bel bölgesine bağlandığından dolayı üst boyun problemi bel bölgesinde ağrı geliştirebilir.