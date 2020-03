Cinsel istismar, genellikle konuşulması çok kolay olan bir konu değildir ve bunu çocuklarla konuşmak daha da zordur.

Cinsel İstismara 'Hayır' demek!

Çocuklara istenmeyen dokunmalara “hayır” demesini öğretirken onların sorularına ve endişelerine de cevap verebilecek şekilde kendinizi bilgilendirirseniz cinsel istismarı önlemede kritik ve önemli bir adım atmış olursunuz.

Çocuklarınızla yaşına uygun olarak cinsellik ve cinsel istismar konularını konuşun. Cinsellikle ilgili çocuklarınızla açık açık ve direkt konuşursanız onlar da soruları olduğunda bunun konuşulabilir bir şey olduğunu düşünüp sorularını sormaktan çekinmezler.



Çocuklara küçük yaşlarda vücutlarının bölümlerini tanıtın ve böylece sorularını sorarken vücutlarının bölümleriyle ilgili endişelerini ya da sıkıntılarını daha rahat ifade etsinler. Vücudun bölümlerini öğretirken hangi bölgelerin özel ve mahrem olduğunu da anlatın.

Çocuklarınıza bakım veren kişinin bakım amaçlı (tuvalette altını temizlemek gibi) dokunması hariç kimsenin dokunmaması hatta bakmaması gerektiğini anlatın. Bir doktor ya da başka bir kişinin dokunması gerekiyorsa da çocuğun yanında anne baba ya da bakım veren kişinin bulunması gerekir. Çocuklarınıza birinin özel yerlerine dokunmak istemesi ya da dokunması halinde YA DA kendi özel yerlerini göstermesi ya da göstermeye çalışması halinde güvenilir bir yetişkine mümkün olduğunca çabuk ve mutlaka haber vermesi gerektiğini anlatın.

Çocuklarınıza sınırları öğretin ve onu rahatsız eden ya da korkutan dokunmalara “ hayır” demenin normal olduğunu anlatın.

Rahatsız olduğunda ya da korktuğunda nasıl “hayır” demesi gerektiğini anlatın ve ayrıca böyle bir durumla karşılaşırsa bunu yapmak utandırıcı ya da üzücü olsa da güvenilir birisine de anında söylemesi gerektiğini öğretin.

Cinsel suistimale uğrayan çocuklar herhangibir yakınına sarılmak ya da kendilerini öptürmek istemeyebilir.Bundan dolayı bazı akrabalar, yakınlarla gerginlik yaşanabilir. Çocuğunuzu sarılması ya da öpmesi için zorlamayın çünkü çocuğun istemediği, rahatsız olduğu davranışlarla ilgili zaten kafası karışıkken bu şekilde önemsenmediğini, dikkate alınmadığını hissettirmiş oluyorsunuz. Çocuğunuzla konuşup onu rahatsız edecek bir dokunmanın olmadığı bir selamlama ya da karşılama nasıl yapılabilir onu bulabilirsiniz.

Çocuğunuzla “sırlar” meselesini de mutlaka konuşmalısınız çünkü cinsel istismar eden bireyler çocuklara bu durumun aralarında bir sır olarak kalması gerektiğini ve kimseye söylememelerini tembihlerler. Böyle bir durumla karşılaşırlarsa bunun kim söylerse söylesin asla bir sır olamayacağını ve güvendiği birisine hemen söylemesi gerektiğini anlatın. Hatta bazen istismarcılar çocukları tehdit edici sözler de söyleyebilir onun için çocuğunuza, başına gelenleri anlattığı takdirde ona hiçbirşey olmayacağını başının derde girmeyeceğini söyleyin.

Çocuğunuzla konuşurken uygun kelimeleri kullanmaya gayret gösterin. Bunu bir anda büyük bir “cinsellik sohbetine” dönüştürmeyin sanki rutin günlük konuşmalar yaparken arada bilgi veriyormuşçasına yapın.

Çocuklarınızın yaptığı her şeyi bilin!

Hangi aktivitelerle uğraşıyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, kimlerin evine gidiyor, evlerine gittiği arkadaşlarının ebeveynlerini ve varsa büyük kardeşlerini tanıyın. Okuldan sonra aktivitelere ya da etüte kalıyorsa eve geldikten sonra neler yaptığını, gününün nasıl geçtiğini sorun. Çocuğunuzun hayatında kimler olduğunu mutlaka bilin.

Çocuğunuzun internette hangi sayfalarda gezdiğini, kimlerle konuştuğunu, hangi videoları izlediğini ve hangi oyunları oynadığını bilin ve internette aslında onun için hem faydalı hem de faydasız hatta bazen tehlike olabilecek şeyler olduğunu anlatın. Mümkünse çocuğunuz internete girdiğinde yanında bulunun.

Son olarak çocuğunuza her zaman ama her zaman vakit ayırın! Çok yoğunum vakit ayıramıyorum demeyin! Soruları olduğunda, sıkıntısı, problemi olduğunda anlatacağı, güveneceği ebeveynlerinin olduğunu her zaman bilmesi gerekir!

Uzman Psikolog Ayben Ertem