Tatil deyince ne anlıyoruz?

Okullar kapandı, çocuklar için ödül niteliğinde tatile hemen çıkan ya da tatil planlayan aileler var. İyi, keyifli bir tatil öğrenciler ve öğretmenler için uzun ve yorucu bir okul döneminin ardından iyi bir motivasyondur.



Nasıl olursa olsun tatil her zaman keyiflidir ve hepimizin ihtiyacı olan bir zaman aralığıdır. Özellikle ailecek tatile çıkıyorsanız o eğlencenin tadını çıkarmaya bakmalısınız. Tatilin gerçek anlamı işten ve günlük rutinden uzaklaşmak demektir.



Ailenizle ya da arkadaşlarınızla birlikte eğlenmek, o andan zevk almak ve relaks olmak demektir.



Yapılan çalışmalara göre insanların seyahat tercihleri birçok nedene bağlı… Çalışmalar seyahat etme düşüncesi ve bunu eyleme sokmanın bile gidilecek yere varmadan da kendi başına bir fayda sağladığını gösteriyor.

Diğer tercihler arasında en ucuz ve en etkili seyahat etme bir başka tercih arabayla çıkıp hem görülmeye değer yerleri, manzaraları görerek en uzak destinasyonlara varmak hem de istedikleri zaman durup fotoğraf çekme, manzara seyretme ya da dinlenme imkânı bulmaktır dolayısıyla araba ile seyahat genellikle tercih edilen bir yöntemdir.

Seyahat tercihleri kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bazı insanlar için yeni yerler görmek, dolu dolu gezmek, yeni şeyler öğrenmek, gittiği yerlerle ilgili kitaplar okumak, tarihi yerleri gezmek anlamına gelirken bazı insanlar için hiçbirşey yapmadan dinlenmek, egzersiz yapmak, masaj yaptırmak, rahatlamak anlamına gelebilir.



Yine yapılan bazı çalışmalar seyahatin insanlarda ne tür etkiler yarattığını söylüyor. İş yoğunluğu ve stres yerini heyecan, mutluluk, zevk gibi duygulara bırakıyor. Günümüzde insanlar daha çok merak uyandıran yaşadıkları yerlere oldukça uzak yerleri görmeyi daha cazip, daha çekici buluyorlar.



Amerikalı bir kişi için Avustralya çok cazip ve en çok merak edilen ülkelerden bir tanesi… çok egzotik olduğunu düşünüyorlar yapılan anketlerde… Araştırmacılar bunun Avustralya’nın çok uzak bir ülke olmasından kaynaklandığını ve merak uyandırdığını düşünüyorlar. Nereye giderseniz gidin keyifli olun, mutlu olun…

İyi tatiller!

Uzm. Psikolog Ayben Ertem