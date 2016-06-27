ÇOCUKLARINIZI SOSYAL MEDYAYLA NE ZAMAN TANIŞTIRABİLİRSİNİZ?

Çocuğunuzun sosyal medyayla tanışma yaşı her ne kadar genelleştiremesek de 13 yaştan önce olmamalıdır. Hatta bazı çocuklar 13 yaşında bile sosyal medyayı kullanmaya hazır olmayabilirler. Sosyal medyayı kullanmasına izin verdiğiniz anda çocuğunuzu yine de kendi kendine bırakmayın.



Nasıl yüzmeyi yeni öğrenirlerken yanında oluyor ve hazır hale gelene kadar ona destek oluyorsanız sosyal medyayla ilk tanıştığında da birlikte hesap açın ve sonrasında da hep bir gözünüz onda olsun. Hatta sizin kendi hesabınız yoksa bile bir hesap açın ve siz de sosyal medyaya hâkim olun ki çocuğunuzu takip edebilesiniz.



Çocuğunuzun hesabına tam erişiminiz olsun. Net bir şekilde kullanıcı adı ve şifresini size de vermesi gerektiğini ve değiştirmemesi gerektiğini söyleyin. Listesinde kimlerin olduğunu belli aralıklarla kontrol edin.



Çocuğunuz bir fotoğraf paylaştığında bulunduğu yeri paylaşmaması için o servisi kapatın. Özel mesaj bölümünden kendisine hiç tanımadığı birinden iletişim kurmakla ilgili ya da rahatsız edici herhangibir bir mesaj geldiğinde hiç çekinmeden sizinle paylaşmasını isteyin. Bunları sosyal medya kullanma kuralları olarak anlatın ve bu kuralları ihlal ederse de bundan sonra kullanamayacağını açık bir şekilde belirtin. Kuralları koyarken ve uygularken net olmalısınız eğer şifresini değiştirirse önce biraz kızıp sonra affedip kullanmaya devam etmesine izin verirseniz sizin kararlı olmadığınızı anlar ve bundan sonra da onu takip edemediğiniz gibi size doğruyu söylememesine sebep olabilirsiniz. Bu yüzden baştan her konuda net olun.



Bir başka konu da sosyal medyada paylaştıklarına dikkat etmesi gerekliliğidir. Artık yüksek lisans, doktora veya önemli şirketlerin iş görüşmelerinde sosyal medyanın çok büyük önemi var dolayısıyla sosyal medyayı nasıl kullanacağına dair çocuğunuzu eğitin.



Özellikle yalnızca fotoğraf paylaşılan sosyal medya hesaplarında fiziksel görüntü ve popülerliğin ön plana çıkması. Ebeveynler dikkat etmediğinde kız çocukları kendi imajları beğeni topladığında nasıl göründüklerinden başka bir şey düşünemez hale gelebiliyorlar yalnızca kendini fotoğraflayıp beğeni toplayan bir sürü genç kız var ve bu, bir süre sonra tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor.



Çocuğunuzun nasıl göründüğü değil kim olduğuna, nelerden hoşlandığına, hangi kitapları okumaktan, nereleri görmekten zevk aldığına yönelik paylaşımlar yapmasını tavsiye ederek çocuğunuzu doğru yönlendirebilirsiniz. Kısacası çocuğunuzu sosyal medyayla tanıştırdığınızda bir gözünüz de hep onun hesaplarında olmalı.



Kolay gelsin,

Uzm.Psikolog Ayben Ertem