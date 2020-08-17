Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEstetik Haberleri Uzmanı açıkladı: Ozon tedavisinin yararları
17.08.2020 - 17:42 |

Uzmanı açıkladı: Ozon tedavisinin yararları

Dr. Mesut Ayyıldız, "Ozon terapi ile amaç hastalıklı ya da zarar görmüş olan bölgelere oksijen girişinin arttırılarak bölgenin sağlıklı dolaşım seviyesine ulaşmasıdır" dedi.

Uzmanı açıkladı: Ozon tedavisinin yararları
ABONE OL

Ozon terapi hakkında bilgiler veren Dr. Mesut Ayyıldız, insan sağlığı için en önemli elementlerden biri olan ozon gazının vücut için en yararlı şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkan tedaviler bütünü olduğunu ifade etti. Dr. Ayyıldız, "Latince ozon kelimesi koku ve koklamaktan gelmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve insan bünyesine direnç veren bir yapıda olması sebebiyle ozon terapi en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Bilinenin aksine ozon terapi sadece yaşlanmayı geciktirmekle kalmayıp birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmakta ve acısız ağrısız olması sayesinde tedavi yöntemleri arasında üstün başarı sağlamaktadır. Ozon terapi ile amaç hastalıklı ya da zarar görmüş olan bölgelere oksijen girişinin arttırılarak bölgenin sağlıklı dolaşım seviyesine ulaşmasıdır" dedi.

Dr. Ayyıldız, ozon tedavisinin yararlarını ise şöyle sıraladı: "Daha temiz, yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt, hücre ve dokulara giden kan dolaşımını hızlandırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyona karşı direnci arttırır. Damarları yeniler, tansiyonun düzelmesini sağlar. Kan ve lenf sistemini temizler. Kaslarda biriken toksini gidererek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini arttırır. Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir. Hormon ve enzim üretimini normale döndürür. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir. Stres hormonu olarak bilinen adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlayarak depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur."

Dr. Ayyıldız yönetimleri de şöyle sıraladı:

"Majör yöntem: En yaygın kullanım metottur. Bu metotla kişiden 50- 200 ml. arasında alınan kan dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar aynı kişiye damardan geri verilir.

Minör yöntem: Kişiden alınan 2-5 cc arası kan dozu belirlenmiş ozonla karıştırılarak kişiye kastan enjekte edilir.

Vücut boşluklarına ozon verilmesi: Rektal-makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme yöntemi ile kişiye ozon verilir.

Eklem içine ozon verilmesi: Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı kişinin eklemine enjekte edilir."

Ozon terapinin kullanıldığı hastalıklar bilgi veren Dr. Ayyıldız, şunları söyledi: "Dolaşım bozuklukları, kronik yorgunluk sendromu, nörolojik hastalıklar kadın hastalıkları ve cinsel sorunlar, bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonları kas-eklem ve romatizmal hastalıklar, diyabet (şeker hastalığı), mide ve bağırsak hastalıkları (gastrit, reflü ve ülser) zayıflama , selülit , diş ve dişeti hastalıkları, anti-aging, yaşlı kişilerde önlem ve tedavi, göz hastalıklarında, kanser tedavisinde cilt mantarları ve enfekte cilt lezyonları, zona, sedef hastalığı, uçuklar ve egzema enfekte yaralar, açık yatak yaraları, alt bacağın ülserleri."

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak özgüveninizi tazeleyecektir. Başarmak için en iyisini yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gelecek yönünde bir takım adımlar atmak size iyi gelecektir. Kendi iç dengenizi koruyabileceksiniz. Hobileriniz için harcamalar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Ev hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde hırslı davranabilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemek için zaman zaman yalnız kalmak size iyi gelecektir. Kendi dengenizi bulmanız sizi rahatlatacaktır.  Bazı konularda plan yapmanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Yazışma ve konuşmaların yoğunluğu altında kendinize zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde denge ve uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Yakın çevrenizin yaşadığı olaylardan etkilenebilirsiniz. Kendi odak noktanızda kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak işlerinizi sonuçlandırmak isteyebilirsiniz. Başarılı olmak için daha fazla çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Duygularınızı işlerinize karıştırmazsanız daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizde duygusal konular ön planda olabilir. İlişkinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konuları karşınızdakine benimsetmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda uyum içinde olmak sizin için daha iyi olabilir. İmaj değişikliği için uygun zamanlar var. Beslenmenize ve bedeninize dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün duygusal olarak sizi hapseden konuları daha fazla hissedebilirsiniz. Gizli kalan konulardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Gün içinde kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Öğlen saatlerinde odağınızı değiştirseniz iç uyumunuzu yakalayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere yönelmeniz sizi rahatlatabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gelecek planlarınızla ilgili yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde üstlerinizle birlikte çalışmanız gereken durumlar oluşabilir. İlişkide olduğunuz kişiler ön planda olacaktır. Başkalarından alacağınız destekler işlerinizi toparlamanıza yardımcı olacaktır. Arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda değişimler olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele verebilirsiniz. Hırs yaptığınız konuları daha fazla gündeme getirme eğiliminde olacaksınız. Üstlerinizle birlikte yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Toplum önünde olmak isteyebilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları göz ardı etmemenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. Bazı konuları keşfetmek için adımlar atabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Kendi düşüncelerinizi başkalarına ifade etmek için istek içinde olabilirsiniz. Zirvede kalmak için yeni planlar yapmanız gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konular dikkat çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularla daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı konularda çözüme ulaştırmanız gereken olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi çok yıpratmamaya çalışın. Doğru kararlar almak için uygun zamanlar var. Gün içinde banka işlerinizi halletmeniz gerekebilir. Yatırımlarınızla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdaki kişiye daha fazla özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir. Gizli kalan konulara dikkatinizi verebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak sizin için önemli olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde sizi uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işler bugün gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma arkadaşlarınızla organize olmak sizi rahatlatacaktır. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Ev hayvanlarınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sizi yıpratan konulara karşı tepkilerinizi kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞ
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞRahimdeki miyom ve poliplerde histeroskopi
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEv bitkilerine yaz bakımı
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkMeme estetiği soruları
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşPortakallı sos eşliğinde tavuklu enginar graten
Nur Demir
Nur DemirAslan yeniayı
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzNişan sonrası manevi tazminat
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören İlk peynir: Bebek loru, labnesi ve peynir altı suyu / 7.ay
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu Doğum günümüzdeki yıldızlar
Veteriner Hekim Hande Mutlu
Veteriner Hekim Hande MutluKöpeğiniz sürekli kaşınıyor mu?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluZamanı yüzünüzde dondurun
En Çok İzlenen Videolar
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?
Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?
Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tatilde çocukları bekleyen 5 tehlike

Tatilde çocukları bekleyen 5 tehlike

İçtiğiniz su vücudunuzu böyle etkileyebilir!

İçtiğiniz su vücudunuzu böyle etkileyebilir!

Sigara cildi nasıl etkiler?

Sigara cildi nasıl etkiler?

Jilet yapmak tüylerin kalınlaşmasına ve koyulaşmasına neden olur mu?

Jilet yapmak tüylerin kalınlaşmasına ve koyulaşmasına neden olur mu?

Sıradaki Haber