Uzmanı uyardı: Zayıflamak için bu bitkiyi kullanmayın!

Afrika ve Asya gibi ülkelerde uzun yıllardır kilo ve bağırsak hareketlerinin kontrolü için kullanılan açlık otu, hızlı kilo vermek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Türkiye’de erkek sinameki ve deve gözü gibi isimlerle anılan bu bitkiyi tüketirken dikkat etmek çok önemli.

Bitkinin bilinçsiz kullanılmasının birçok yan etkisi görülebilir. Yapılan çalışmalar bu bitkinin yağların sindirilip emilmeden dışkıyla atıldığı ve bu şekilde de kilo kontrolü sağladığını ortaya koymuştur. Bitkinin antioksidan etkisi olduğu ve kan şekerinin düzenlenmesinde etkisi olduğu biliniyor ancak kanıtlar çok yeterli değil.

Zayıflamak için böyle otlar yerine sağlıklı ve dengeli beslenme yapılmalı ve bunun yanında da bazı bitki çaylarından takviye alınmalıdır. Uzmanlar genelde yeşil çay, beyaz çay, kiraz sapı, rezene ve papatya gibi çayları tavsiye ediyor. Bunun yanında sinameki, açlık otu gibi çayların tüketilmemesi, tüketilecekse günde 1-2 fincandan daha fazla tüketilmesi tavsiye edilmiyor.

Açlık otunun kaşıntı, ürtiker, spazm, karın ağrısı gibi birçok yan etkisi olabilir. Müshil etkisi bağırsakların bir anda boşalmasına neden olmakta ve bununla birlikte sıvı kaybı gelişebilir. Yetersiz beslenme görülebilir. Hızlı kilo vermek çok sağlıklı değil ancak yeterli ve dengeli beslenmenin yanında isteyenler tarafından tüketilebilir.