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14.11.2020 - 17:11 |

Üzüm Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Üzüm Sirkesi Sivilceye Ve Kepeğe İyi Gelir Mi?

Üzüm sirkesi sağlık açısından bir şifa deposu gibidir. Özellikle üzüm sirkesi içerisinde bulunan antioksidanların fazlalığı üzüm sirkesini daha kıymetli bir hale getirmektedir. Üzüm sirkesinde zengin sayılabilecek miktarda antioksidan bulunması vücuttaki toksinlerin atılmasına da yardımcıdır. Üzüm sirkesi pek çok salatada lezzeti zenginleştiren bir üründür. Yazımızda sizler için üzüm sirkesinin faydaları nelerdir, üzüm sirkesi sivilceye kepeğe iyi gelir mi şeklindeki soruların cevaplarını derledik.

Üzüm Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Üzüm Sirkesi Sivilceye Ve Kepeğe İyi Gelir Mi?
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 Üzüm sirkesi hem normal sirkenin hem de elma ile üzümün bir araya getirerek harmanlanmış halidir. Genellikle salatalarda kullanılan üzüm sirkesi farklı yemeklerde de kullanılır. Bu zamana kadar üzüm sirkesinin en fazla zayıflama amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalara göre üzüm sirkesinin cilt bakımı ile saç bakımında da sayısız etkisinin olduğu anlaşılmıştır.

 Üzüm Sirkesinin Faydaları Nelerdir?

 Üzüm sirkesi saç ve cilt bakımı açısından en fazla kullanılan ürünlerden bir tanesidir. Özellikle sirke içerisinde yoğun miktarda bulunan antioksidanlar, cilt ve saç sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bunun dışında salatalarda ve yemeklerde tüketilen üzüm sirkesinin farklı yararları da bulunur. Bu yararlar;

 - Üzüm sirkesi tırnakların güçlenmesine yardımcı olur. Tırnaklarda oluşan mantarlara karşı üzüm sirkesi iyileştirici bir özellik göstermektedir.

 - Saç ve cilt derisindeki tahriş oluşumunu engelleyen üzüm sirkesi, aynı zamanda cildi sivilce ve aknelere karşı da korumaktadır.

 - Üzüm sirkesi içerisinde yeterli miktarda asetik asit bulunmaktadır. Bu madde kişinin iştahını kapatarak, tokluk hissi yaratır. Bu sebeple de üzüm sirkesi zayıflama amacıyla da kullanılır. - Saçları üzüm sirkesi ve su ile durulamak, saçlardaki kepek oluşumuna engellerken saçlara daha parlak bir görünüm de kazandırır.

 - Ayrıca üzüm sirkesi cilt yüzeyindeki yanıklara karşı da etkilidir. Eğer cildinizde aşırı bir güneş yanığı varsa bu bölgeye üzüm sirkesi sürerek yanık alandaki ağrı ve sızıyı azaltabilirsiniz.

 Üzüm Sirkesi Sivilceye Ve Kepeğe İyi Gelir Mi?

 Üzüm sirkesi, cilt bakımı konusunda bir maske niteliğinde kullanılabilir. Çünkü sirke içerisinde bulunan antioksidanlar ve farklı mineraller cildin pürüzsüz yapısını korumak adına faydalıdır. Sürekli sivilce oluşumuna müsait bir cildiniz varsa bu alanlara üzüm sirkesi sürerek sivilcelerin azalmasına sağlayabilirsiniz. Üzüm sirkesi içerisinde bulunan yararlı asitler cilt yüzeyindeki yağlanmaları engeller. Bu sayede cildinizde görülen sivilce oluşumu da azalmaya başlar. Cilt bakımının en iyi ürünlerinden bir tanesi olan üzüm sirkesi doğrudan cildinizin pürüzsüz ve parlak bir yapıya bürünmesine yardımcı olur.

 Üzüm sirkesi sadece cilt bakımında değil saç bakımını da fazlaca kullanılan ürünlerden bir tanesidir. Özellikle çok fazla şekilde saçınızda kepek oluşumu varsa üzüm sirkesi ile yapacağınız durulama işlemi kısa bir süre sonra kepek oluşumunu ortadan kaldıracaktır. Bunun için yapmanız gereken durulama suyuna bir miktar üzüm sirkesi eklemektir. Bu suyu banyo yaptıktan sonra saçlarınıza döktüğünüz de kepeklerin zamanla azaldığını göreceksiniz.

 Üzüm Sirkesinin Sağlık Açısından Faydaları

 Üzüm sirkesi her ne kadar saç ve cilt bakımı için kullanılan bir ürün gibi gözükse de sağlık açısından da çeşitli faydaları sahiptir. Üzüm sirkesinin kişiye sağladığı faydalar şu şekildedir;

 - Üzüm sirkesi kolesterolü ve tansiyonu dengeleyici bir yapıya sahiptir.

 - Antioksidan bakımından zengin bir ürün olan üzüm sirkesi, yaşlanma sürecinin de yavaşlamasına yardımcı olur.

 - Vitamin ve mineraller açısından da yoğun olan üzüm sirkesi zayıflamaya yardımcı olduğu gibi kemiklerin güçlenmesinde de etkilidir.

 - Kansızlığa iyi gelir.

 - Cilt yüzeyinde varis, selülit ya da siğil gibi sorunlar varsa bu sorunların da yok edilmesini sağlar. Bazı uzmanlara göre üzüm sirkesi aynı zamanda midedeki rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. Bu faydaların her birini elde etmek için üzüm sirkesini belli oranlarda tüketmek gerekir. 

 

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