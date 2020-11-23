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23.11.2020 - 11:06 |

Vajina sıkılaştırma nedir? Vajina daraltma tedavisi nasıl yapılır?

Hepimiz yaşlanıyoruz. Sadece yüzümüz değil tüm organlarımız yaşlanıyor. Vajinamız da tüm diğer organlarımız gibi zamanla yaşlanır ve o sıkı yapısını ve elastikiyetini kaybeder. Doğum yapma ve genetik yapının da yatkın olmasıyla birlikte bu alandaki gevşeme çok daha belirgin hale gelebilir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın konu hakkında bilgiler verdi.

Vajina sıkılaştırma nedir? Vajina daraltma tedavisi nasıl yapılır?
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Vajina en sık olarak yapılan doğumlar sonrasında genişlemektedir. Ayrıca vajina genişlemesini sağlayan diğer faktörler arasında:

İlerleyen yaş,
Menopoz,
Sık cinsel ilişkiler,
Kürtaj, düşük yapma, sık jinekolojik muayeneler,
Sigara kullanımı,
Genetik yatkınlık gibi faktörler yer alır. Gebelik de kendi başına vajinal genişlemeyi arttırabilir. Diğer bir deyişle gebelik sezaryen doğumla sonlansa bile bir miktar vajinal genişleme oluşmaktadır.

Hiç doğum yapmamış , kürtaj olmamış bazı genç kızlarda doğuştan gelen yapısal bir problem olan ‘geniş ve yumuşak vajina’ olabilir. (wide and smooth vagina). Bu problem nadir olarak görülse de cinsel ilişkilerin başladığı ilk yıllardan itibaren ilişkiden zevk alamama, partnerini hissedememe, orgazm olamama gibi sorunlara sebep olmaktadır.
Lazerle vajina daraltma işlemi bu hastalar için de çok umut verici ve çok başarılı sonuçlar aldığımız bir işlemdir.

Lazerle vajina daraltma uygulamaları cerrahi bir işlem (ameliyat) olmadığı için riskleri son derece az olan, hasta açısından oldukça kolay tolere edilen, anestezi gerektirmeyen, ağrısız, acısız ve ileri teknolojik işlemlerdir. Bu nedenlerle özellikle son yıllarda rağbet görmüş, popülerlik kazanmıştır. Özellikle kadın ve erkek eşte cinsel uyarılmayı arttırmak, cinsel hazzı arttırmak, orgazmı kolaylaştırmak ve idrar kaçırma sorununu tedavi etmek amaçlarıyla yapılmaktadır.

Vajinal sıkılaştırma, herhangi bir kesi yapılmayan, dikiş olmayan, ameliyatsız vajinal kanalın lazer teknolojsi ile fototermal şekilde sıkılaştırılması işlemidir. Bir problem ile vajianal kanala girilir ve tüm vajinal kanal 360 derece lazer ile taranır. Bu lazer ışığı tüm vajinal kanal boyunca kolajen sentezlenmesini uyararak vajinal kanalın sıkılaşmasını daralmasını sağlar.

Laser ile vajina sıkılaştırma işlemi vajinal relaksasyon adı verilen, Vajinal kanalda gevşemesi olan her kadına yapılabilir. Daha çok doğum yapmış kadınlarda görülen bu durum, genetik yapıya bağlı yada yaşlanmayla da gelişebilir.

Tedavinin etkisi ile vajinal kanal daha dar ve sıkı hale gelir. Bu işlem aynı zamanda İdrar kaçırma problemini de ortadan kaldırır.

Lazer ile vajina daraltama işlemi ağrısız, güvenli, yan etkisi olmayan, kolay tolere edilebilen ve çok etkili bir tedavidir.

Hasta uygulamadan hemen sonra ayağa kalkar ve normal hayatına geri dönebilir. Herhangi bir istirahat gerekmez. Hasta iş hayatına da hemen dönebilir. Aynı gün içinde banyo yapmanızda da bir sakıncası yoktur. İşlemden bir hafta sonra normal cinsel hayatınıza devam edebilirsiniz.

İşlemden sonra birkaç gün hafif pembemsi, daha sonra 7-10 gün süreyle açık renkli çok hafif bir akıntınız olabilir. Ayrıca vajina içinde çok hafif şekilde yanma da görülebilmektedir. Doktorunuzla iletişim halinde olmanız doğru olacaktır.

 

Lazerle vajina daraltma uygulamaları ile çok sayıda problem aynı seansta etkili bir şekilde çözümlenebilir.

 

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