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12.01.2021 - 13:28 |

Vajinal enfeksiyon belirtileri nelerdir? Vajinal mantar neden olur, tedavi yöntemleri neler?

Kadın sağlığı oldukça önemlidir. Bu nedenle kadın hastalıkları konusunda ciddi adımlar atılarak önlemler alınmalıdır. Özellikle vajinal enfeksiyon kadınların en sık karşılaştıkları hastalıklardan bir tanesidir. Vajinal enfeksiyon belirtileri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Vajinal enfeksiyon belirtileri nelerdir? Vajinal mantar neden olur, tedavi yöntemleri neler?
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Vajinal enfeksiyon diğer bir adı ile Kandidiyazis olarak bilinmektedir. Kadınlarda yaygın olarak görülen bu vajinal mantar enfeksiyonu tedavi edilerek kontrol altında tutulmalıdır. 

Vajinal enfeksiyon belirtileri nelerdir?

Vajinal mantar enfeksiyonlarının pek çok farklı belirtisi olabilir. Özellikle vajinal kaşıntı, vulva çevresinde bulunan dokudaki sürekli kaşıntı, vajinada şişlik, ağrı ve kızarıklık vajinal mantar enfeksiyonunun belirtileri arasında yer alır. Bunun yanı sıra beyaz ve ya gri renkli topak şeklinde vajinal akıntılar olabilir.

Genellikle süzme peynire benzeyen bu akıntı ile birlikte idrar yaparken ve ya ilişki sırasında yanma yaşanabilir. Bu belirtilerin görüldüğü andan itibaren uzman bir doktor ile görüşüp doğru tedavi belirlenmelidir. Ayrıca bazı durumlarda tedaviye ihtiyaç duyulmadan da vajinal enfeksiyon hızlı bir şekilde geçebilir.

Vajinal mantar neden olur, tedavi yöntemleri neler?

Kadınlardaki vajinal florada mantar ve bakteri hücreleri bulunmaktadır. Bu bölgede bakteri ve mantar dengesinde bozulmalar meydana gelebilir. O zaman ise genel olarak vajinada kandida denilen maya türündeki mantar hücreleri de hızla çoğalır. Şişme, akıntı ve kaşıntının oluştuğu vajinada mantar enfeksiyonu ortaya çıkar.

Vajinal mantarların en sık bilineni genel olarak Candida albicansadı ile bilinen bir mantardan kaynaklanmaktadır. Vajinada gerçekleşen bu mantar türleri genel olarak ilaç tedavisi ile yok edilebilir. Aynı zamanda bazı durumlarda ilaç tedavisine gerek kalmadan da enfeksiyon ortadan kalkar.

Vajinal mantar enfeksiyonu nedenleri nelerdir? 

Kadınlarda belli dönemlerde vajinal mantar enfeksiyonu ortaya çıkabilir. Bunun için de belli başlı nedenler görülmektedir. Kadınlarda antibiyotik kullanımı, gebelik, diyabet ve bağışıklık sisteminin zayıf olması da vajinal mantar enfeksiyonuna neden olabilir. Sağlıksız beslenmenin yanı sıra şekerli yiyeceklerin de aşırı şekilde tüketilmemesi vajinal mantar enfeksiyonunun nedenleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra kadınlardaki adet döngüsünde gerçekleşen hormonal dengesizlik ile doğum kontrol haplarının kullanımı da vajinada mantar enfeksiyonu oluşmasını tetikler. Aynı zamanda kadınların yaşadığı stres ve uykusuzluk da vajinal mantar enfeksiyonu nedenleri arasında yer almaktadır. 

Vajinal mantardan korunmak için neler yapılmalıdır?

Vajinal mantardan korunmak için pamuklu ve sıkı olmayan iç çamaşırları kullanılmalıdır. Ayrıca mantar enfeksiyonunu azaltmak için de bazı önlemler alınmalıdır. Vajinal mantar enfeksiyonundan korunmak için dar külotlu çoraplar, tayt ve kot pantolon giyilmesi gerekir. Bunun yanı sıra köpük banyosu, ped ve tampon gibi parfümlü ürünler kullanılmamalıdır.

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