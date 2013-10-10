Van’da gebe okulu açıldı

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kadın Doğum Birimi Başhekimi Uzman Dr. Kemal Durali, polikliniklerde en fazla yaşanılan sorunlardan biri olan gebelik ve gebelik sonrasındaki sıkıntılarla hastaların baş etmemesi ve doktora ulaşma ile ilgili sıkıntılarından dolayı böyle bir proje hazırladıklarını belirtti. Uzman Dr. Kemal Durali, Gebe Okulu projesini hayata geçirerek, gebelikle ilgili bilgilendirme ve bilinç düzeyini arttırmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Bize gelen kadınların en büyük sıkıntılarından birisi gebelik ve doğum sonrası bakımla ilgili olduğundan dolayı böyle bir projeyi ihtiyaç olarak gördük. Eğitimlerimiz gebeliği düşünen, gebe olan ve gebe sonrasındaki bakım ile ilgili bilgi almak isteyen kadınlara verilecektir” dedi.



Projenin dört haftalık bir eğitim içerdiğini dile getiren Durali, “Eğitimlerimiz salı ve perşembe günleri üçer saat şeklinde olacak. Kadın doğum uzmanı, pediatri uzmanı, sağlık bakım hemşireliği, fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog tarafından değişik branşlarda verilecektir. Ayrıca eğitimlerimiz, gerekli görüldüğünde Türkçe ve Kürtçe olarak verilecektir” şeklinde konuştu.Eğitimlerin 20 kişiden oluşan gruplara verileceğini ifade eden Durali, Gebe Okulu’nun Kurban Bayramı sonrasında resmi olarak açılacağını da sözlerine ekledi.