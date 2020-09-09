Van Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Van Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Van kedisi, Van Gölü ve çevresinde fark edilmiş safkan bir kedi ırkıdır. Bu kedi ırkının ana vatanı Doğu Anadolu’dur. 1950 yıllarında Van kedisi tüm dünya tarafından ünlenmeye başlanarak Turkish Van Cat olarak literatüre geçmiştir.

Van Kedisi Karakter Özellikleri

Van kedileri, suya kendi isteği ile girer ve bundan zevk alır. Diğer kedilerin aksine Van kedisi girdiği her türlü farklı ortama çok kısa bir süre içinde uyum sağlar. Fare ve haşere avcılığı ile bilinen bu kedi, cana yakın ve sevecen tavrıyla beslenmek istenen evcil hayvanlar arasında ilk sıralarda yer alır. Atletik ve enerjik bir yapıya sahiptir.

Doğayı çok sever ve evden kaçmaya çok meyilli olduğu için dikkatli olmanız gerekir. Sevecen yapıdaki bu kediler sahiplerinin yanından ayrılmaz ve sürekli ilgi ister. Tüyleri ince olduğu için kış aylarında üşüyebilir. İnatçı yapısı olan bu kedi türü ile inatlaşmamak gerekir. Özgürlüğüne düşkün olan bu kedi, kendi istediği zaman suya girip yüzer ve yaz aylarında yüzerek serinler

Van Kedisi Fiziksel Özellikleri

Göz renkleri ile dikkat çeken bu kedi türü, kışın soğuk ve yazın sıcak ve kurak iklime göre yaşayabilmek için kürk değiştirir. Van kedisinin bedenindeki kürk rengi beyaz kafasında ve kuyruğunda ise başka bir renk olabiliyor. Van kedilerinin gözlerinden biri mavi diğeri ise kehribar sarısının tonlarında olabilir. Van kedilerinin patileri, burunları ve kulaklarının içi de pembedir. Uzun ve tüylü bir kuyruk yapıları vardır. Bu kedilerin kafa ve kuyruklarındaki tüyler krem, sarı, mavi, tekir, siyah, kahverengi tekir, tortoiseshell renklerinde olabilir.

Kışın uzayan tüylerini döker ve yazın yenilerini çıkarır. Kulakları kısa ve uçları da uzundur. Bu kedilerin erkek olanları 7 kg’ye kadar, dişileri ise 4-6 kg’ye kadar ulaşabilir. 3 yılda yetişkin bir hale gelebilirler. Aynı zamanda bu kediler çok seçici olmasına rağmen bir sene içinde 4 yavru doğurabilirler. Van kedisi, güçlü, kaslı ve güçlü bir vücut yapısına sahiptir.

Güzel gözleri, bakımlı ve uzun tüyleri ile dikkat çeken bu türün tüyleri yaşlanınca daha çok uzar. Van kedilerinin tüyleri genellikle beyaz ve kabarıktır. Son yıllarda nesli tükenme tehlikesi ile karşılaştığı için 1992 yılında Van 100. Yıl Üniversitesinde Van Kedisi Koruma ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Van Kedisinin Bakımı ve Beslenmesi

Van kedisi de diğer pek çok kedi gibi sağırlığa yatkın bir şekilde dünyaya gelir. Bu nedenle sizi duyup duymadığını anlamak için arada ona konutlar verebilir ve oyunlar oynayarak duyup duymadığını anlayabilirsiniz. Van kedisi aşırı kilo aldığı zaman mutlaka kilo vermesi için diyet uygulanması gerekir. Aksi takdirde aldığı kilolar pek çok hastalığa zemin hazırlayabilir. Bu kedilerin tüylerini haftada bir ya da iki defa taramak tüt bakımı için yeterlidir.

Etçil olan Van kedileri protein ile beslenir. Bu nedenle protein bakımından zengin içerikli mamalar tercih etmeniz gerekir. Her evcil hayvan Gibibayt kedisi sahiplenmenin de bir maliyeti vardır. Bu maliyeti en aza indirmek için kedinize alacağınız mamanın nerede daha uygun fiyatlı olduğunu karşılaştırabilir ve internet üzerinden de fiyat araştırması yaparak sizin için en uygun olanı alabilirsiniz.