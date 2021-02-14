Varikosel Ameliyatı Nasıl Yapılır? Varikosel Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Varikosel erkeklerde testisi koruyan derideki damarların genişlemesine verilen addır. Bu rahatsızlık sadece erkeklerin testisinde görülmez. Bacaklarda ya da ayaklarda da bu sorun ile karşılaşılabilir. Fakat varikosel pek yaygın olarak bilinmese de pek çok kişide baş gösterebilir. Bu yüzden varikosel belirtileri iyi bir şekilde bilinmelidir.

Varikosel Belirtileri Nelerdir?

Varikosel rahatsızlığının belirgin farklı olan bir semptomu yoktur. Genellikle ağrılar varikosel hastalığının habercisi olabilir. Bu ağrının aşırı artması durumunda tanı konulabilir. Ağrılar dışında birkaç semptom da varikosel hastalığında baş gösterebilir. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Çok uzun süreli ağrılar

Solucana benzeyen izler

Erkeklerin testisindeki şişlikler

Testiste ağırlaşma

Bu belirtiler başka bir hastalığın habercisi de olabilir. Bunun tespit etmek için bir sağlık kuruluşundan yardım alınmalıdır.

Varikosel Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Varikosel belirli bir zamanın ardından kendi kendine geçmez. Profesyonel bir yardım alınması gereklidir. Genel olarak varikosel tedavileri çok sınırlıdır. Fakat ameliyat dışında daha tedavisi kesin olarak kanıtlanmış bir yöntem keşfedilmemiştir. Bu yüzden varikosel teşhisi konulan hastalar ameliyat olmaktadırlar. Tam olarak varikosel teşhisi konulmayan hastalar için ise kan değerleri gibi sonuçlara bakılır. Kan değerlerinde bir anormallik görülür ise teşhis uygun olarak konulur.

Ameliyat varikosel tedavisindeki en net yöntemdir. Çok sayıda varikosel hastası olan kişi varikosel ameliyatı ile eski sağlıklarına kavuşmaktadır.

Varikosel Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Varikosel ameliyatının temel olarak amacı kan damarlarının normale döndürülmesidir. Hasta olan bölgeledi damarlar işlevini yerine getiremiyorsa tedavisi ameliyat ile yapılır. Gerekirse yapay damarlar ile sorunlu bölgedeki kan akışının normale döndürülmesi sağlanır. Tabi ki de her ameliyatta olduğu gibi varikosel ameliyatının da bazı riskleri vardır.

Varikosel ameliyatı riskleri arasında bölgede bulunan toplardamarların hasar görmesi de vardır. Bunun önlenmesi adına gerçekten işini bilen bir doktora başvurulmalıdır. Ayrıca varikosel ameliyatı olunacak bölgenin enfekte olması da ayrı bir problem teşkil etmektedir. Bu yüzden de varikosel ameliyatı olunun bölge çok iyi korunmalıdır. Ameliyat sonrasında ise bir takım önlemler her daim alınmalıdır. Aksi taktirde varikosel ameliyatı bölgesi enfekte olabilmektedir.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Varikosel ameliyatı sonrası ağrı olabilmektedir. Bu ağrının hafiflemesi adına doktorlar genelde bu duruma uygun ilaçlar yazarlar. Bu ilaçlar ağrı kesici dışında bağışıklık güçlendirici de olabilmektedir. Çünkü varikosel ameliyatı sonra uzun bir süre istirahat edilmesi gerekmektedir.

Bu dinlenme sürecinde az hareket edilmelidir. Beslenmeye de dikkat edilmelidir. Çünkü varikosel ameliyatı sonrası o bölgede enfeksiyon olabilmektedir. Bu durum önlenmesi adına o bölgenin iyi bir şekilde korunması gerekmektedir. Korunamaması ve enfekte olmasına karşın da yüksek C vitamini içeren ilaçlar tüketilebilir. Bu sayede enfeksiyon durumunda ortaya çıkması muhtemel sorunlar engellenir. Bu engel sayesinde bağışıklık güçlendirilir ve sonucunda da ameliyat olan kişi eski sağlığına kavuşur.





