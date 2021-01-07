Varikosel Belirtileri Nelerdir? Varikosel Cinsel Hayatı Etkiler Mi, Tedavisi Nedir?



Yaygın ve çoğunlukla iyi huylu varikosel her yaştan erkeği etkileyebilir. Doğurganlık sorunları olan erkeklerde görülme sıklığı daha da yüksek olduğu için doğurganlık üzerinde etkisi olabilir.



Varikosel Belirtileri Nelerdir?



Bir varikosel testislerin bulunan spermatik venin de varisli damar adı verilen bir genişleme, vardır. Bu patoloji yavaş gelişir ve çoğu zaman etkilenen testisin şişmesi, ağrı ve hatta kısırlıkla sonuçlanır. Teşhis esasen kliniktir.



Şüphe durumunda ek muayeneler yapılabilir. Varikosel ciddi bir hastalık değildir ve tüm hastaların kanın geri akışını engelleyen tedaviye ihtiyacı yoktur. Gerektiğinde iki seçenek vardır: ameliyat veya embolizasyon.

Varikosel asemptomatik olabilir veya özellikle günün sonunda veya sıcakken hafif bir ağırlık olarak kendini gösterebilir.

Daha ileri bir aşamada, testisin hacmi artırılabilir. Varikosel genellikle doğurganlık kontrolü sırasında teşhis edilir.

Bir çift 12 ila 24 aylık düzenli cinsel ilişkiden sonra (haftada 2 veya 3 kez), tam ve kontrasepsiyon olmadan, hala gebelik oluşmazsa bu da bir belirtidir.

Varikoselin Sebepleri Nedir?



Testislerden kalbe kan akışını sağlayan tek yönlü kapakçıkların arızalanması dışında varikoselin patofizyolojisi tam olarak bilinmiyor. Varikosel durumunda, hala bilinmeyen nedenlerden dolayı kapakçıklardan biri düzgün çalışmaz. Venöz kan geri akar, birikir ve spermatik kordda bulunan damarların genişlemesine neden olur.





Varikosel Cinsel Hayatı Etkiler mi?



Testislerden sarkan bu büyümenin keşfi genellikle büyük bir endişe kaynağıdır. Panik yapmayın, bu olağandır ve genellikle sonuçları yoktur.



Kısa bir süre önce varikoseller, doğurganlığı tehlikeye attığı düşünüldüğü için sistematik olarak ameliyat edilir. Aslında, çoğu durumda normal kaldığı veya çok az azaldığı görülüyor.

Bununla birlikte, varikosel bazen menide bulunan sperm sayısında daha önemli bir düşüşe neden olur ve bu da hareketliliklerinde ve yaşam sürelerinde bir azalma ile ilişkilendirilir.



Kısırlık için danışan on erkekten dördü bu durumda olabilir, bu spermatogenez anormallikleri, lokal sıcaklıktaki artış ve varikosele bağlı testiste oksijen eksikliğinden kaynaklanabilir.



Anormal olduğumuzu düşünürsek ve erkeksi organlarımızı etkileyen bu farklılığa saplantılıysak, endişe ister istemez cinselliği etkiler, diye açıklıyor. Bunun zararsız ve son derece önemsiz bir sorun olduğu anlaşılmalıdır. İlişkiden sonra bazen bahsedilen ağrılar vardır.



Varikoselin Tedavisi Nedir?



Varikosel ile uğraşırken birkaç tedavi seçeneği düşünülebilir. Bu durumun "klasik" tedavisi ameliyattır. Spinal anestezi altında yapılan bu müdahale, kanın testise geri akışının engellenmesi ve böylece varisli damarın ortadan kaldırılmasından ibarettir.



Etkili olmasına rağmen, bu terapötik seçeneğin hem hasta hem de cerrah için sakıncaları vardır. Sonuncusu, prosedürü uygularken ürogenital bölgedeki diğer unsurları, özellikle bazen çıplak gözle tespit edilmesi zor olan lenfatik damarları, arterleri veya sinirleri etkileme riski taşır. Ek olarak, bu tür bir müdahale hidrosel oluşumunu (testisi çevreleyen bir cepte sulu sıvının birikmesi) teşvik edebilir ve işlemden birkaç gün sonra ağrıya neden olabilir.



Birçok ülkede birinci basamak tedavi haline gelen embolizasyon ile tedavi, hem hasta hem de doktor için birçok avantaj sunmaktadır. Bu, damarın ve tüm dallarının tedavi edilmesini sağlayan girişimsel bir radyoloji tekniğidir. Hastanın femoral damarına (kasık kıvrımı) veya bazilik damarına (dirsek kıvrımı) bir kateter yerleştirilmesi ve etkilenen spermatik vene yönlendirilmesini içerir.



Tedaviden sonra (cerrahi veya embolizasyon), spermogramda genellikle 3 ila 6 ay sonra bir düzelme olur. Operasyon genel anestezi altında gerçekleştirilir ve ayakta tedavi bazında gerçekleştirilir.