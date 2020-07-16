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16.07.2020 - 10:00 |

Varikosel hastalÄ±ÄŸÄ± nedir? Tedavisi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Testislerde bulunan toplardamarlarÄ±n anormal ÅŸekilde geniÅŸlemesi ve bu bÃ¶lgede varis benzeri yapÄ±lar oluÅŸmasÄ± ile ortaya Ã§Ä±kan varikosel hakkÄ±nda merak edilenleriÂ GiriÅŸimsel Radyoloji UzmanÄ± Dr.Ali Yurtlak aÃ§Ä±kladÄ±.Â Varikosel nedir?Â Varikosel tanÄ±sÄ± nasÄ±l konulur?Â Varikosel tedavisi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?Â Â

Varikosel hastalÄ±ÄŸÄ± nedir? Tedavisi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
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GiriÅŸimsel Radyoloji UzmanÄ± Dr.Ali Yurtlak varikosel hastalÄ±ÄŸÄ± ve varikosel hastalÄ±ÄŸÄ±nda anjiografik embolizasyon iÅŸlemi tedavisi konusunda Ã¶nemli bilgiler verdi

Varikosel nedir?

Toplumda erkeklerin %10-20 gibi oranÄ±nda gÃ¶rÃ¼len testikÃ¼ler venlerin geniÅŸlemesi ve varisleÅŸmesidir. Ergenlik dÃ¶neminde baÅŸlar ve yÄ±llar iÃ§inde ilerler.

Klinik bulgular neler?Â 

TestikÃ¼ler bÃ¶lgeden kasÄ±ÄŸa vuran aÄŸrÄ±, yÄ±llar iÃ§inde testislerde kÃ¼Ã§Ã¼lme, erkeklik hormonu olan testosteron seviyesinde azalma ve kÄ±sÄ±rlÄ±ktÄ±r.

Varikosel tanÄ±sÄ± nasÄ±l konulur?

Klinik ÅŸikayetler, muayene ve kesin olarak Renkli Doppler USG ile tanÄ± konur.

Varikosel tedavisi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?Â Â 

YÄ±llardÄ±r yapÄ±lan cerrahi tedavi ve anjiografik embolizasyondur. Cerrahi tedavi; hasta iÃ§in daha zor, komplikasyon oranÄ± ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k oranÄ± daha yÃ¼ksektir. Cerrahi tedavide % 30-40â€™lara ulaÅŸan baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k, hidrosel geliÅŸimi, yara yeri enfeksiyonu ve iyileÅŸme sÃ¼resinin uzun olmasÄ± bÃ¼yÃ¼k dezavantajlardÄ±r.

Anjiografik embolizasyon yeni bir tedavidir. BaÅŸarÄ± oranÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olmasÄ±, herhangi bir operasyon kesisinin olmamasÄ±, hastanede yatÄ±ÅŸ gerektirmemesi ve genel anestezi uygulanmamasÄ± nedeniyle varikoselde ameliyatÄ±n yerini alacak, son yÄ±llarda yaygÄ±nlaÅŸmaya baÅŸlayan bir tedavidir.

Varikoselde anjiografik embolizasyon iÅŸlemi, deneyimli ekipler tarafindan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, hasta iÃ§in son derece kolay ve konforlu bir yÃ¶ntemdir. KasÄ±k bÃ¶lgesinden lokal anestezi yardÄ±mÄ±yla toplar damara girildikten sonra gerekli ekipmanla bozuk olan testikÃ¼ler toplar damara ulaÅŸÄ±lÄ±p, damar Ã¶zel maddelerle kateter aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kapatÄ±lÄ±r. Ä°ÅŸlem toplardamar anjiosu olduÄŸundan (atardamar deÄŸil) aÄŸrÄ±sÄ±z ve konforludur. Ä°ÅŸlem sÃ¼resi ortalama 45 dakika olup iÅŸlem sÄ±rasÄ±nda aÄŸrÄ± yoktur, hasta tamamen uyanÄ±ktÄ±r ve hastanede kalma gerektirmez. Embolizasyondan sonra sperm sayÄ±larÄ±nda ve kalitesinde artÄ±ÅŸ, aÄŸrÄ± ve ÅŸikayetlerde dÃ¼zelme olur.

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