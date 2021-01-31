Varikosel nedir? Varikoselin tedavisi nasÄ±ldÄ±r?

â€œVarikoseli, testisin kirli kanÄ±nÄ± geri toplayan spermatik venlerin, yani toplardamarlarÄ±n normalin dÄ±ÅŸÄ±nda geniÅŸlemesidir. Varikoseli, kadÄ±nlarda bacaklarda gÃ¶rÃ¼len varislere benzetebiliriz. Testislerden toplanan kirli kan venler yolu ile vÃ¼cuda taÅŸÄ±nmakta olup, normal bir sperm Ã¼retimi ve hareketi iÃ§in gerekli olan mekanizma, kirli kanÄ±n bu bÃ¶lgede beklemeden vÃ¼cuda getirilip temizlenmesidir. Ancak varikosel durumunda, bu kirli kan testislerin etrafÄ±nda yada yakÄ±n yerlerde gÃ¶llenip saÄŸlÄ±klÄ± bir sirkÃ¼lasyon saÄŸlanamamaktadÄ±r.

Varikosel neden kÄ±sÄ±rlÄ±ÄŸa yol aÃ§Ä±yor?

Varikosel varlÄ±ÄŸÄ±nda toksik maddelerin testis etrafÄ±nda bulunup, sperm hÃ¼crelerini Ã¼reten testis dokusuna zarar verdiÄŸi ve ayrÄ±ca gÃ¶llenmiÅŸ olan kanÄ±n testislerdeki Ä±sÄ±yÄ± da olmasÄ± gereken seviyenin Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmektedir. Bir baÅŸka deyiÅŸ ile dilate olmuÅŸ venler, hem zararlÄ± maddeler hem de artmÄ±ÅŸ Ä±sÄ± nedeni ile testisten sperm Ã¼retimine zarar vermektedir.

Ä°nfertil erkeklerde teÅŸhis yÃ¶ntemleri nelerdir?

TanÄ±da Ã¶ykÃ¼ ile birlikte Ã¶nemli bileÅŸen fizik muayenedir. Fizik muayene o kadar Ã¶nemli hale gelmektedir ki, Ã§oÄŸu hastada tek baÅŸÄ±na iyi yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir muayene ile varikoselin doÄŸru teÅŸhis edilmesi mÃ¼mkÃ¼n olmaktadÄ±r. Hasta yatar pozisyonda ve ayakta iken valsalva manevralarÄ± ile dilate olmuÅŸ venlerin varlÄ±ÄŸÄ± saptanabilmektedir.

DiÄŸer bir teÅŸhis yÃ¶ntemi ise skrotuma yapÄ±lacak olan doppler ultrasonografidir. Ultrason ile toplardamarlarÄ±n geniÅŸlikleri ve valsalva ile varikosel olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Son olarak da spermiyogram ya da semen analizi dediÄŸimiz test, varikoseli olan erkeklerde hangilerinin cerrahi tedaviye ihtiyacÄ±nÄ±n olduÄŸunu gÃ¶stermektedir. Varikoseli olan erkeklerde semen analizinde en Ã§ok etkilenen parametreler sperm motilitesi ve sperm sayÄ±sÄ±dÄ±r. Bir diÄŸer Ã¶nemli parametre de morfolojik analizdir. Tedavi gerekip gerekmediÄŸini belirlemek iÃ§in her zaman baÅŸvurduÄŸumuz tanÄ± yÃ¶ntemlerinden birisi olan spermiyogram, 3-5 gÃ¼nlÃ¼k cinsel perhiz sonrasÄ± bu konuda Ã¶zelleÅŸtirilmiÅŸ laboratuvarlarda ve tercihen biyolog tarafÄ±ndan yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Azosperminin tedavisi var mÄ±dÄ±r?

Azospermi semen analizinde hiÃ§bir canlÄ± sperm hÃ¼cresinin bulunamamasÄ±dÄ±r. Elbette bu hastalarda tedavi daha da zor olmaktadÄ±r ve azospermik bireylerde Ã§ocuk sahibi olma ÅŸansÄ± en iyi tedavilerle beraber artmaktadÄ±r. Azospermik hastalarda en sÄ±k uygulanan teknik ise mikroskobik olarak yapÄ±lan TESE (Mikro TESE), testisten sperm hÃ¼cresinin bulunmasÄ± ve hazÄ±rlanma Ã¼zere elde edilmesidir.

Varikoselin tedavisi nasÄ±ldÄ±r? En iyi yÃ¶ntem hangisidir?Â

Varikoseli olan ve Ã§ocuk sahibi olamayan erkeklerde semen analizinde sperm sayÄ±sÄ±, sperm motilitesi yani hareket Ã¶zellikleri ve morfolojik parametrelerde bozulma varsa, tek tedavi yÃ¶ntemi varikosel cerrahisidir. Varikoselektomi mikrocerrahi yÃ¶ntemler ile yapÄ±lÄ±rsa, tedavinin baÅŸarÄ±sÄ± daha da artmakta ve hidrosel ve varikosel nÃ¼ksÃ¼ gibi komplikasyonlar da azalmaktadÄ±r. Mikro TESE ise tecrÃ¼beli ellerde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sperm elde etme ÅŸansÄ± yÃ¼kselebilmektedir.

Varikosel Ã§oÄŸu zaman gÃ¶z ardÄ± edilebilen bir durum olduÄŸundan dolayÄ± Ã¶zellikle erkek infertil hastalar zamanÄ±ndan daha Ã¶nce yardÄ±mlÄ± Ã¼reme yÃ¶ntemleri gibi daha pahalÄ± ve yorucu tedavilere yÃ¶nelebilmektedir. Ã–zenle alÄ±nmÄ±ÅŸ bir Ã¶ykÃ¼ ve fizik muayene ile varikosel tanÄ±sÄ± konulabilmekte olup, hangi hastalarÄ±n ilaÃ§ tedavisi ile takip edilmesi gerektiÄŸi; hangi hastalarÄ±n ise operasyon olmasÄ±nÄ±n yararlÄ± olacaÄŸÄ± konusunda biz hekimlere bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rev dÃ¼ÅŸmektedir.

Ã‡iftlerin eÅŸ zamanlÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m aramalarÄ± baÅŸarÄ± ÅŸansÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde saÄŸlÄ±k alanÄ±ndaki geliÅŸmeler ve bu alandaki bilgiye daha kolay ulaÅŸÄ±m sayesinde evli Ã§iftler normal ÅŸartlar altÄ±nda Ã§ocuk sahibi olamadÄ±klarÄ±nda hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde bir saÄŸlÄ±k kurumuna baÅŸvurabilmektedir. KadÄ±n DoÄŸum ve Ãœroloji Kliniklerine baÅŸvuran hastalarÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ã§ocuk sahibi olmak isteyen Ã§iftlerden oluÅŸtuÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz.Â Evli Ã§iftlerin Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in birlikte,Â ez zamanlÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m aradÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rmek Â tedavinin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± da Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de artÄ±rmaktadÄ±r" dedi.

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