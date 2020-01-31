Victoria's Secret satılıyor

Amerikalı iş insanı ve L Brands şirketinin kurucusu ve CEO'su Leslie Wexner; Victoria's Secret'ı satma kararı aldı. Kırk yılı aşkın bir süredir L Brands'ın CEO'su olarak görev yapan Wexner, marka için stratejik alternatifler araştırıyor.

L Brands, ilk olarak bazı sorunlu giyim markalarını toplayan özel sermaye şirketi Sycamore Partners ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Görüşmelerin sonucunda Victoria's Secret'ın kısmen veya tamamen satılmasına olası bakılıyor.