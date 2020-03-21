Vldl Kolesterol Nedir? Vldl Kolesterol Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Very low density lipoprotein'in kısaltması olan Vldl kolesterol kalp ve damar sistemine zarar veren kan yağlarından birisidir.



Vldl Kolesterol Nedir?



Vldl kolesterol kötü kolesterol grubunda yer alan bir lipittir. Dışarıdan alınan besinlerden değil vücut tarafından üretilmesi durumunda miktarında artış olmaktadır. Normal şartlarda vücutta en düşük seviyelerde olması beklenmektedir. Vldl kolesterol özellikle kalp ve damar sağlığını tehdit eden kolesterol çeşididir.



Vldl Kolesterol Kaç Olmalı?



Kolesterol çeşitlerinin vücutta belli bir aralıkta bulunması gerekmektedir. Vldl kolesterol vücutta artması halinde ciddi sağlık sorunları oluşturmaktadır. Vldl kolesterol için normal kabul edilen değer aralığı 5-40 ml/dl olmaktadır. Bu değer aralığında vücutta bulunması sağlık açısından sorun teşkil etmemektedir. Bu değerin üzerinde olması durumunda normal kabul edilmez ve tedavi süreci başlatılır. Minimum seviyede olması istenmektedir.



Vldl Kolesterol Yüksekliği



Vücuda alınan fazla enerjinin daha sonra kullanılmak üzere depolanması sonucunda vücutta yağ oranı artar ve kolesterol düzeyi de aynı oranda artar. Kolesterol oluşumu vücudun sorun yaşadığını göstermektedir. Vldl kolesterol artışının nedenleri şu şekilde sıralanabilir;



-Sağlıksız beslenme alışkanlığı olması vücutta vldl kolesterol artışına neden olmaktadır. Özellikle de doymuş yağ bakımından zengin besinlerin tüketilmesi sonucu oluşmaktadır.

-Dengesiz beslenme alışkanlığında ise vücut kendisini korumaya almaktadır. Ne zaman işine yarayacağı besinin geleceğini bilmediği için yağ depolamaya başlamaktadır. Bu da vücudun yağ ihtiyacı olduğu sinyali ile vldl kolesterol artışını tetiklemektedir.



- Sigara ve alkol kullanımı damar duvarlarına zarar vermektedir. Zarar gören damar duvarlarına vldl kolesterol tutunması daha kolay olmaktadır. Bu durum ise daha çok vldl kolesterol üretimini tetiklemektedir.

- Hareketsiz yaşam tazı,

- Şeker hastalığı,

- Böbrek üstü bezleri hastalığı ile stres artışı olması,

- Nefrotik sendrom

- Ürenin kanda birikmesi

- Karaciğer yağlanması

- Polikistik over sendromu

- Hipotiroidi (tiroit hormonunun az olması durumu).



Vldl Kolesterol Düşüklüğü



Vldl kolesterolün yüksek olması durumunda, diyet ve ilaç kullanımı ile vldl kolesterol düşürülmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı ile birlikte hareketli bir yaşam şekli alışkanlığı edinilmelidir. Bu yaşam ve beslenme şekli sayesinde vücutta fazla bulunan vldl kolesterol seviyesi düşürülmektedir. Vücutta yağ birikimine bağlı kolesterol artışı da önlenmektedir.